Ministerstvo vyzýva k obnoveniu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti, došlo k zmene systému hodnotenia

Ministerstvo zdravotníctva opäť vyzýva k obnoveniu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo opakovanú výzvu s názvom Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá umožní oprávneným žiadateľom predkladať žiadosti o príspevok v maximálnej výške 40 400 eur bez DPH.

Využijú prostriedky z plánu obnovy

Žiadosti môžu byť predkladané od 4. októbra 2024 do 31. decembra 2024, alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

„Často sa stretávame s príbehmi pacientov, ktoré im skomplikovali životnú situáciu. Je dôležité, aby sa v ťažkom období mali na koho obrátiť a spoľahnúť. Teší ma, že európske finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti môžeme využiť aj na skvalitnenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zvýšenie kapacít,“ priblížila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

V novej výzve sa systém hodnotenia zmenil z bodového systému na princíp FIFO – first in first out.

Nová schéma minimálnej pomoci

Žiadatelia sú povinní podávať žiadosti cez Informačný systém plánu obnovy (ISPO) a výzva zavádza aj novú schému minimálnej pomoci.

Celkovo je vo výzve alokovaných 700 250,28 eur bez DPH, pričom prostriedky môžu byť použité na investície do zlepšovania materiálno-technického vybavenia, zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozšírenia dostupnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku.

Oprávnení žiadatelia môžu požadovať úhradu výdavkov na materiálno-technické vybavenie späť od 1. februára 2020.