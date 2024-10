Zavedenie transakčnej dane spôsobí zvýšenie poplatkov v ambulanciách, Dvořák kritizuje Dolinkovú aj za kolaps oddelení (video)

Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a poslanec z klubu Progresívne Slovensko Oskar Dvořák kritizuje ministerku zdravotníctva Dolinkovú za kolaps oddelení vo Fakultnej nemocnici Trenčín a za zavedenie transakčnej dane, ktorá podľa neho spôsobí zvýšenie poplatkov v ambulanciách.

Poukázal na to, že detských pacientov v trenčianskej nemocnici nemá kto ošetrovať. Poobede, cez sviatky aj cez víkendy ich musia sanitky prevážať do vzdialených nemocníc.

„Na kritickú situáciu pritom odborári riaditeľa upozorňovali už od júna. Ministerka Dolinková s riaditeľom Plesníkom doslova rozložili dve fungujúce oddelenia. Je priamo zodpovedná, no naďalej popiera fakty a klame, zatiaľ čo nemocnica kolabuje,” vyhlásil Dvořák a dodal, že Plesník ani Dolinková už dávno nemajú na svojom mieste čo robiť.

Transakčná daň

Dvořák tiež poukázal na to, že vládou schválená transakčná daň sa má vzťahovať aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo podľa neho priamo zvýši poplatky v ambulanciách.

„Ficova drahota prinesie dve morové rany pre ambulancie. Prvú v podobe toho, že sa chystajú zobrať 260 miliónov eur všetkým zdravotníkom, aj tým v ambulanciách. Druhá morová rana je transakčná daň. Tieto rany buď položia ambulancie na kolená, alebo si to ľudia zaplatia na ešte vyšších poplatkoch. Vláda ide ambulanciám zobrať peniaze, ktoré by inak išli na zdravotnú starostlivosť,” upozornil Dvořák.

Kde je pani ministerka?

Podľa podpredsedu sa dôsledky transakčnej dane dotknú aj nemocníc a zdravotných poisťovní, keďže sú akciové spoločnosti alebo eseročky.

„Zdravotné poisťovne dopad transakčnej dane vyčíslili na 9 miliónov eur. Ďalšie milióny to bude stáť niektoré nemocnice. A zaplatia si to, samozrejme, pacienti. Vyzývam preto vládu, aby to zastavili. Zároveň sa pýtam, kde je pani ministerka? Nepostaví sa za nemocnice, za kolabujúce oddelenia, ohrozené ambulancie ani za pacientov. Na čele rezortu zdravotníctva už naozaj nemá čo robiť,” uzavrel Dvořák.