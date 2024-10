Vláda schválila nový spôsob definovania verejnej siete gynekológov a ďalších špecialistov

Nový spôsob definovania verejnej optimálnej siete gynekológov ako aj ďalších špecialistov, to je základný cieľ novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Na návrh Ministerstva zdravotníctva SR ju v stredu schválila vláda.

Nová verejná optimálna sieť

Ide pritom o stanovenie počtu lekárov v príslušnom medicínskom odbore a regióne, ktorých musí mať každá zdravotná poisťovňa zazmluvnených. Zavedenie novej verejnej optimálnej siete navrhuje rezort zdravotníctva od začiatku roku 2025. Výdavky by v prvom roku mali predstavovať 594-tisíc eur, v roku 2026 takmer 10 miliónov eur, v roku 2027 viac ako 22 miliónov eur a v roku 2028 približne 41,5 milióna eur.

Aktuálne hodnotenie naplnenia siete zdravotnej starostlivosti na úrovni zdravotných poisťovní zohľadňuje trhový podiel poisťovní, no neberie do úvahy účel, ktorý konkrétna špecializovaná ambulancia v systéme plní. V súčasnosti prevádzkujú špecializované ambulancie ako ambulantní, tak aj ústavní poskytovatelia.

Napriek tomu naplnenosť siete neovplyvňuje, či ide o špecializovanú ambulanciu, ktorá je často prvou voľbou pacienta na základe odporúčania všeobecného lekára, alebo ambulanciu, ktorá poskytuje starostlivosť súvisiacu s prijatím alebo prepustením osoby z ústavnej starostlivosti.

Výsledkom tejto situácie je, že verejná minimálna sieť je naplnená aj ambulanciami, ktorých hlavnou činnosťou nie je poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti na základe odporúčania od všeobecného lekára.

Dynamické prehodnocovanie siete

Cieľom ministerstva je preto dynamické prehodnocovanie siete na základe určených parametrov a zapojenie samosprávnych krajov do procesu jej tvorby a koordinácie. Súčasný statický systém verejnej minimálnej siete podľa neho nezohľadňuje meniace sa potreby zdravotnej starostlivosti, problém nedostatku lekárov ani regionálne špecifiká.

„Potrebujeme zvýšiť odolnosť a pripravenosť ambulantného sektora, keďže očakávame rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti z dôvodu starnutia populácie,“ uvádza rezort. Novela počíta s každoročným prehodnocovaním verejnej optimálnej siete Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, rozšírením územnej jednotky z kraja na okres pre vybrané odborné zamerania a zohľadňovaním účelu, ktorý ambulancia plní v systéme zdravotnej starostlivosti.

Návrh zákona vznikol v spolupráci

Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že návrh zákona bol pripravený v spolupráci so zástupcami ambulantných poskytovateľov, samosprávnych krajov i odbornými spoločnosťami, a navrhuje zohľadniť determinanty ako vek špecialistov, demografickú štruktúru pacientov alebo ich regionálnu nerovnomernosť.

„Dynamická sieť by bola jedným z prvých krokov k zvyšovaniu stability a odolnosti ambulantného sektora,“ dodáva. Novela tiež upravuje poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre deti so zdravotným postihnutím a zubno-lekárskeho ošetrenia v celkovej anestézii, vrátane ďalších technických úprav súvisiacich so skríningom onkologických ochorení a nakladaním so zdravotnou dokumentáciou.

„Mení sa možnosť objednať sa alebo navštíviť špecializovanú ambulanciu urológa alebo gastroenterológa aj bez výmenného lístka. Zavádza sa umožniť vyšetrovať aj prostredníctvom telemedicíny, ako to požadoval samotný sektor. Je tam aj možnosť predpisovať lieky, ktoré indikoval špecializovaný lekár všeobecným lekárom na dobu 12 mesiacov. To platilo aj predtým, ale potom sa doba zmenila na 3 mesiace a 6 mesiacov. Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sme to zase zmenili na 12 mesiacov,“ priblížila zmeny ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Zdravotná dokumentácia

Pripomenula aj zmenu, že v prípade, že bude pacient ošetrený na ambulancii pohotovostnej služby alebo zubno-lekárskej pohotovostnej služby, môže tento lekár v prípade, že si to zdravotný stav vyžaduje, vypísať aj PN-ku.

Zavádza sa tiež možnosť pre administratívneho pracovníka v ambulanciách a zdravotníckych zariadeniach, ktorý bude mať možnosť nahliadať do zdravotnej dokumentácie. V spolupráci s ministerstvom práce sa zavedie aj možnosť posudkových lekárov, aby ukončovali práceneschopnosť pri svojom posudku, ak vyhodnotia, že PN bola vypísaná bez dôvodu.

„Priemerná dĺžka PN-ky na Slovensku trvá až 40 dní, zatiaľ čo v Českej republike je to 30 dní. Zároveň definujeme nanovo sieť špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zavádzame nové pojmy ako verejne dostupná ambulancia ale aj vysoko špecializovaná ambulancia,“ uzavrela Dolinková.