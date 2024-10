Liberáli iniciujú poslanecký prieskum vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, od Šaška žiadajú urgentné opatrenia (video)

Strana Sloboda a solidarita (SaS) iniciuje poslanecký prieskum vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Zároveň vyzvala nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby urýchlene riešil situáciu s odloženými operácii na klinikách jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotníctvo ako premiérska téma

Poslanci SaS premiéra Fica opätovne žiadajú, aby urobil zo zdravotníctva premiérsku tému.

„Píšu nám ľudia z celého Slovenska, dokonca nám píšu aj lekári z centier jednodňovej medicíny o tom, čo urobila Všeobecná zdravotná poisťovňa k 1. októbru. Na situáciu som s kolegyňou Bittó Cigánikovou upozorňoval už pred troma týždňami. Dnes to prebublalo aj do mienkotvorných médií,“ povedal poslanec SaS Tomáš Szalay.

„VšZP redukuje o 30 percent rozsah zmluvných vzťahov s klinikami jednodňovej medicíny. Sú to kliniky, kde sa robia jednoduchšie operácie, na ktoré človek nemusí byť hospitalizovaný. Pre pacientov, poistencov VšZP, to znamená, že kto čakal na zdravotnú starostlivosť, bude čakať dlhšie,“ povedal.

Časť pacientov si priplatí

Pre časť pacientov to podľa Szalaya to bude mať aj ďalší dôsledok. Zaplatia vyššie doplatky.

„Prípadne si celú starostlivosť na jednodňovke zaplatia sami, ak si chcú vyriešiť zdravotný problém. Zrejme to bude viesť aj k vyššiemu počtu odvrátiteľných úmrtí. VšZP sa zahráva so životmi občanov. Nemôžu nám zomierať ľudia, len preto, že zdravotníctvo je v chaose a rúti sa do apokalypsy,“ uviedol poslanec.

„Je perfídne, že si VšZP počkala na koniec prepoisťovacieho obdobia. Hneď v prvý deň, keď nebolo možné prepoistiť sa k 1. 1. 2025 začala poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti rozposielať listy, že majú krátené peniaze určené na liečbu ľudí. Držia pacientov ako rukojemníkov a potom im napíšu, prepáčte, traja z desiatich nedostanú plánovanú operáciu. Buď čakajte alebo si to zaplaťte,“ opísala situáciu pacientov aj zdravotníkov Janka Bittó Cigániková.

Najväčšia zdravotnícka inštitúcia nemá vedenie

Podľa SaS je úlohou nového ministerstva zdravotníctva Kamila Šaška, aby sa s tým čo najskôr vysporiadal.

„Vieme, že od augusta VšZP nemá šéfa. Nemá člena predstavenstva. Ide o najväčšiu inštitúciu, ktorú v zdravotníctve máme. Pracuje s miliardami verejných zdrojov. Nemá kompletné vedenie. Na toto sme v strane Sloboda a solidarita dlhodobo upozorňovali,“ povedal Tomáš Szalay.

Netransparentné riadenia štátnej poisťovne

Poslanec kritizoval netransparentnosť riadenia štátnej poisťovne.

„Nevidíme do jej fungovania. Informácie, ktoré si pýtajú médiá aj ministerskí úradníci z tejto poisťovne nedostávajú. Sťažovali sa aj z ministerstva financií, že ich nepúšťajú ku všetkým informáciám. Budeme iniciovať poslanecký prieskum, aby sme videli, čo sa deje s financiami, ktoré majú ísť na liečbu pacientov,“ uviedol Tomáš Szalay.

„Strata VšZP je dôvod, prečo sa obmedzuje liečba a operácie. Riešime to stále dokola. Keď skritizujete hospodárenie politických nominantov v štátnych inštitúciách, ste za penťáka. Opak je pravdou. Všetky tieto straty sú zisk niekoho. Je to zisk niekoho, kto dostal niečo do vačku za to, že podpísal zmluvu, ktorá sa občanom krajiny neoplatí. SaSka vždy bojovala za to, aby mal poistenec hociktorej poisťovne zo svojich odvodov čo najviac zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela Janka Bittó Cigániková.