Hlas-SD mohol ponúknuť aj lepšie meno. Liberáli vyjadrili obavy z ministerského postu pre Šaška (video)

Nový minister zdravotníctva Kamil Šaško je šikovný manažér, no v zdravotníctve o ňom nikto nič nevie. Uviedol to poslanec Tomáš Szalay (SaS) a pripomenul, čo očakávajú od nového ministra. Minister zdravotníctva podľa poslanca musí dokázať to, aby mal za svojím chrbtom predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), a že zdravotníctvo bude premiérska téma.

„Zatiaľ sa to nejaví, že by zdravotníctvo bolo premiérskou témou. Stále cítim, že je napätie medzi stranami vládnej koalície, a že Smer-SD, Hlas-SD a Slovenská národná strana nie sú na jednej lodi a jednej vlnovej dĺžke,“ dodal Szalay s tým, že o to ťažšie to nový minister zdravotníctva bude mať.

Zdravotníctvo je veľmi komplikované odvetvie

Strana Sloboda a solidarita (SaS) od nového ministra ďalej očakáva, že bude mať dostatočnú autoritu a podporu v sektore.

„O Šaškovi v zdravotníctve nevie nikto nič. Tento človek nikdy v zdravotníctve nepôsobil, nevyryl tam žiadnu brázdu, nepoznáme jeho názory, jeho víziu, jeho cieľ. Nespochybňujem, že je to šikovný manažér, ale doteraz sa venoval energetike. Začať sa venovať zdravotníctvu len ako ďalšiemu manažérskemu projektu nie je také jednoduché,“ uviedol poslanec a zdôraznil, že zdravotníctvo je veľmi komplikované odvetvie, kde sa stretáva veľa záujmov.

„Treťou vlastnosťou, ktorú sme chceli od nového ministra je, aby sa dokázal postaviť konšpirátorom, dezinformátorom a kotlárovcom. Už teraz cítime, že keď sa premiér postavil na stranu Kotlára, že to bude mať Šaško veľmi ťažké,“ uviedol Szalay a pokračoval, že strana Hlas-SD mohla vygenerovať na post ministra zdravotníctva aj lepšie meno, pretože na svojom zozname mali aj mená skúsenejších ľudí.

Liberáli chcú byť objektívni

Tí však podľa poslanca ponuku na túto pozíciu odmietli, pretože cítili, že podpora zo strany vládnej koalície nebude taká, aby mohli robiť vážne zmeny, ktoré si sektor vyžaduje.

„Ak Šaško nebude mať podporu premiéra a vládnej koalície, obávam sa, že to nebude posledný minister zdravotníctva v tejto vláde,“ doplnil Szalay.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) doplnila, že ich strana bude v tomto zmysle objektívna a je pripravená podporovať dobré návrhy a kritizovať tie zlé. Ako zdôraznila, sú pripravení sa s novým ministrom stretnúť, pričom o stretnutie už požiadali.

„Chceme predložiť naše programy, ktoré opakovane boli vyhodnotené ako najlepšie. Budeme radi, keď si minister z nich niečo prevezme. Nakoniec, ich obsahom je napríklad aj 100 krokov na najbližších 100 dní, ktoré zdravotníctvo nestoja ani euro,“ informovala poslankyňa.

Jedna vec ju mrzí

Mrzí ju však, že v prejave Šaška nepočula o tom, že bude mať snahu zvrátiť prijatý konsolidačný balíček, pretože pre zdravotníctvo je to mínus 30 miliónov eur.

„Mojou podmienkou, keby mňa niekto žiadal, aby som túto ťažkú funkciu zobrala, by určite bolo to, že zo zdravotníctva nepôjde preč ani euro,“ vyhlásila Bittó Cigániková. Poslankyňu potešilo, že nový minister bude dávať prednosť dátam pred konšpiráciami.

„Teším sa teda na interrupčnú tabletku, na podporu očkovania a na všetky tieto veci, ktoré sú na dobrovoľnej báze a sú pre ľudí prospešné,“ dodala poslankyňa s tým, že ju teší aj to, že sa minister pozrie aj na finančné toky a zdravotné poisťovne.

„Konečne niekto urobí poriadok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, odkiaľ desiatky až stovky miliónov eur utekajú spôsobom, ktorý nie je správny. V tomto sme pripravení ministra podporiť,“ uzavrela poslankyňa.