Lekársky kongres sa prvýkrát zaoberal rolou e-cigariet pri odvykaní od fajčenia, vaping má v procese veľký význam

Na nedávnom kongrese Americkej spoločnosti klinickej onkológie ASCO24 v Chicagu padlo jedno veľké tabu. Prvýkrát v histórii na program zaradili bod venovaný e-cigaretám a ich role pri odvykaní od fajčenia a v onkologickej prevencii. Informuje o tom na svojom webe český časopis pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Florence.

Vaping pomáha s odvykaním

O role používania elektronických cigariet, takzvaného vapingu, hovorila profesorka Ann McNeillová z výskumnej univerzity King’s College London. Konštatovala, že existujú dôkazy s vysokou mierou istoty, že e-cigarety s obsahom nikotínu zvyšujú mieru odvykania od fajčenia v porovnaní s náhradnou nikotínovou terapiou.

„Je treba mať na pamäti, že nikotín nie je karcinogénny a nespôsobuje ochorenia spojené s fajčením, tie majú na svedomí škodliviny, ktoré sa nachádzajú v tabakovom dyme,“ uviedla.

„Zdá sa, že používanie elektronických cigariet pri pokusoch odvyknúť si od fajčenia pomohlo v Anglicku od roku 2013 úspešne prestať fajčiť približne 30-tisíc až 50-tisíc fajčiarom ročne,“ dodala.

Krajina bez tabakového dymu

Anglicko si dalo za cieľ stať sa do roku 2030 krajinou bez tabakového dymu, čiže znížiť prevalenciu fajčenia na menej ako 5 percent populácie. E-cigarety sú súčasťou stratégie na dosiahnutie tohto cieľa.

Z údajov z Anglicka pritom vyplýva, že v krátkodobom až strednodobom horizonte vaping predstavuje len malý zlomok rizík spojených s fajčením tabaku. Dlhodobé údaje sa priebežne zhromažďujú. Zároveň však platí, že ani vaping nie je bez rizika, predovšetkým pre ľudí, ktorí nikdy nefajčili.

Profesor Kenneth E. Warner z University of Michigan School of Public Health konštatoval, že dva protichodné ciele, a to predísť používaniu e-cigariet medzi mládežou a povzbudiť dospelých, ktorí inak nedokážu prestať fajčiť, aby sa radšej rozhodli pre vapovanie, vedú v rôznych krajinách k politikám, ktoré podporujú jeden cieľ na úkor druhého. Rozumná kombinácia však podľa neho môže slúžiť obidvom cieľom zároveň.