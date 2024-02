Kľúčom k riešeniu fajčenia sú menej škodlivé alternatívy, tvrdia odborníci

Experti z oblasti verejného zdravia radia Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), že kľúčom k ukončeniu globálneho problému fajčenia je jeho náhrada menej škodlivými alternatívami.

Delegátov desiatej konferencie zmluvných strán (COP10) Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (FCTC) v Paname preto vyzývajú, aby začali uplatňovať princípy znižovania škôd spôsobených tabakom (THR), ktoré umožňujú fajčiarom prístup k bezpečnejším alternatívam.

Mohlo by to zachrániť milióny životov

„Ak by WHO poskytla dospelým fajčiarom prístup k cenovo dostupným produktom s nikotínom so zníženým rizikom, pomohlo by to zachrániť milióny životov,“ vyhlásil šéf amerického think-tanku R Street Institute, Jeffrey Smith. S tým súhlasí aj prezident filipínskej neziskovej organizácie Quit For Good, Lorenzo Mata.

WHO by podľa neho, v záujme riešenia globálnej epidémie fajčenia, mala preskúmať politiku znižovania škôd, ako i vedecky podložené inovácie, ktoré nahrádzajú klasické horiace cigarety.

Vedecké štúdie totiž naznačujú, že nové alternatívy, ktoré sú bez dymu, ako napríklad elektronické cigarety a zahrievaný tabak, sú „určite menej škodlivé.“

Robert Beaglehol a Ruth Bonita, dvaja bývalí vysokopostavení predstavitelia WHO, toho času pôsobiaci na Univerzite v Aucklande, kritizujú organizáciu za to, že hodnotí všetky produkty s obsahom nikotínu rovnako. Ako argumentujú v článku pre medzinárodný medicínsky magazín the Lancet, takáto politika „nestojí na vedeckých základoch“ a bráni pokroku v riešení problému fajčenia.

Tradičné opatrenia nie sú učinné

Tradičné opatrenia proti cigaretám sú neúčinné aj podľa poľského profesora medicíny Andrzeja Mariusza Fala.

„WHO urobila za posledných 20 rokov pre boj proti cigaretám príliš málo. Niektoré krajiny tento problém zmenšili, ako napríklad Švédsko, Nový Zéland, Česká republika, USA a Spojené kráľovstvo, ale je veľa krajín, kde fajčenie rastie,“ povedal Mariusz Fal.

Skúsenosti podľa neho ukazujú, že najlepšie výsledky dosahujú krajiny, ktoré nešli presnou cestou nariadení WHO a uplatnili princípy znižovania škôd. Odporúča preto vládam, aby investovali do podpory výskumu menej škodlivých produktov. Doterajšie štúdie sú totiž z veľkej miery financované tabakovými spoločnosťami a medicínski odborníci preto nie vždy prijímajú ich závery.

„Investujme verejné financie a vykonajme takéto pozorovania a štúdie sami bez toho, aby za takýmito štúdiami bol biznis,“ odporúča M. Falz.