Elektronické cigarety by mohli zachrániť tisíce životov, tvrdia britskí vedci

Šírenie voľných výparov z elektronických cigariet pre fajčiarov na pohotovostných oddeleniach by mohlo „zachrániť tisíce životov“. Ako referuje spravodajský web BBC, tvrdí to najnovšia štúdia vedcov z univerzity v anglickom Norwichi.

Podpora pre pohotovostné oddelenia

Tí poskytli štartovacie balíčky elektronických cigariet stovkám klasických fajčiarov, ktorých návyky o šesť mesiacov neskôr podrobili výskumu. Univerzita uviedla, že takýto prístup môže viesť k tomu, že každý rok prestane fajčiť o viac ako 22-tisíc ľudí navyše.

Výskumníci uviedli, že by sa malo zvážiť poskytovanie podpory na pohotovostných oddeleniach, aby sa „oslovili skupiny obyvateľstva, ktoré sa možno bežne nezapájajú do služieb prestať fajčiť, ale z odvykania od fajčenia môžu najviac získať“.

Návšteva pohotovostného centra

Ian Pope z lekárskej fakulty univerzity v Norwichi povedal: „Výmena za elektronické cigarety by mohla zachrániť tisíce životov. Veríme, že ak by sa tento zásah zaviedol vo veľkom rozsahu, mohlo by to viesť k tomu, že ďalších viac ako 22-tisíc ľudí ročne prestane fajčiť.“

„Navštevovanie pohotovostného oddelenia ponúka cennú príležitosť pre ľudí, ktorí môžu byť podporovaní, aby prestali fajčiť, čo zlepší ich šance na zotavenie z toho, čo ich priviedlo do nemocnice, a tiež zabráni budúcim chorobám.“

Polovica fajčiarov zomiera predčasne

Profesorka Caitlin Notleyová, spoluvedúca štúdie, povedala, že používanie elektronických cigariet by mohlo byť „atraktívnou možnosťou“, ako pomôcť ľuďom prestať fajčiť. „Vieme, že sú oveľa menej škodlivé ako fajčenie tabaku a že sa ukázalo, že pomáhajú fajčiarom prestať fajčiť,“ povedala.

„Približne polovica všetkých ľudí, ktorí fajčia, zomrie predčasne a stratí v priemere 10 rokov života a na každé úmrtie spôsobené fajčením pripadá približne 30 ďalších ľudí, ktorí trpia chorobou súvisiacou s fajčením,“ skonštatovala Notleyová.