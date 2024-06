Kotlár o pandémii COVID-19: Je možné, že niekto vyrábal vírus a ide o akt bioterorizmu

Splnomocnenec vlády na prešetrenie manažovania pandémie a poslanec Peter Kotlár (SNS) sa vo štvrtok na tlačovom brífingu ohradil voči medializovaným tvrdeniam, že je človek, ktorý si neváži obete pandémie COVID-19 a popiera prítomnosť infekčného ochorenia.

Ukázal mediálnu karikatúru

„Odzneli informácie, ktoré vniesli dezinformačné svetlo,“ uviedol Kotlár. Podľa neho ide o účelové zostrihanie informácií médiami. „Som nasratý. Ľudia mi napľuli do tváre,“ povedal Kotlár a popri tom ukázal mediálnu karikatúru jeho postavy, ako močí na hroby tých, ktorí zomreli počas pandémie COVID-19.

Zároveň doplnil, že stále nie sú hmatateľné parametre toho, čo pandémia je a čo nie je. Existuje podľa jeho slov len fádna definícia, že je to epidémia veľkého rozsahu, ktorá preskočí cez kontinent.

„Toto bude potrebné jasne zadefinovať,“ pokračoval Kotlár. A až potom je možné obmedzovať život človeka v rámci pandemických opatrení.

Niekto vírus vyrábal

Možno to všetko bolo podľa Kotlára aj nejako inak. „Je možné, že sa dopracujeme k tomu, že niekto vyrábal vírus. Je tu taká pravdepodobnosť,“ povedal Kotlár. Ak sa to potvrdí, bude ďalej predkladať dôkazy a posunie to aj na Generálnu prokuratúru.

„Ide o akt bioterorizmu? Treba sa na to pozrieť,“ hovorí Kotlár. Zároveň dodal, že v septembri príde komplexná správa, čo si myslí o pandémii.