Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život 79-ročného vodiča, vozidlo ostalo zakliesnené medzi stromami

Tragická dopravná nehoda sa stala v pondelok podvečer v okrese Košice – okolie. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, 79-ročný vodič Hyundaia smeroval od obce Baška na Košice, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, a aktuálnym poveternostným podmienkam, v ostrej pravotočivej zákrute prešiel s autom cez protismernú časť vozovky mimo cestu, kde narazil do stromu, pričom sa vozidlo prevrátilo na ľavý bok a zostalo zakliesnené. „Žiaľ, ani posádka RZP už vodičovi aj napriek snahe pomôcť nedokázala a lekár musel konštatovať úmrtie,“ uviedla Ivanová.
Mladý vodič zišiel v Boleráze z cesty, doplatila na to socha svätého Rochusa – FOTO
Pri nehode sa zranila aj 64-ročná spolujazdkyňa. Bola prevezená do košickej nemocnice, kde podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Príčiny nehody, vrátane možnej náhlej zdravotnej indispozície vodiča alebo prekročenia rýchlosti určí nariadená pitva. Tá zároveň potvrdí prípadnú prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok v organizme vodiča.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky ďalšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.