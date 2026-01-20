Prvú pomoc poskytli dedinčania. Španielsko je šokované vlakovou tragédiou - FOTO

Obvykle tichá dedina Adamuz v španielskej Andalúzii sa stala stredobodom svetových správ po nedeľnej zrážke vysokorýchlostných vlakov, ktorá si vyžiadala 40 obetí a viac ako 120 zranených.
60-ročný Munoz bol jedným z viacerých obyvateľov, ktorí pomáhali záchranárom pri prevoze obetí do dediny a pomáhali vykladať vozidlá s pomocou. Všetci obyvatelia boli podľa neho hlboko šokovaní.
Prišli sme prví
„Prvá vec, ktorú sme urobili, bolo, že sme šli do obecného centra, začali sme prinášať vodu, deky, čokoľvek, čo sme mohli,“ povedal Munoz agentúre AFP. „Prišli sme, keď dorazili prví zranení. Odišli sme, aby sme neprekážali práci profesionálov,“ dodal pracovník továrne na výrobu olivového oleja.
Dedina sa zmenila na rušné miesto, kde sa zhromaždili desiatky novinárov, aby získali informácie a vypočuli si vystúpenie premiéraPedra Sáncheza v obecnej sieni, kde boli naskladané hromady darovaných prikrývok z predchádzajúcej noci.
Solidarita a neha
Starosta Adamuzu Rafael Angel Moreno vyjadril vďaku obyvateľom, ktorí od prvej minúty pomáhali, darovali jedlo, náradie a vozidlá.
„Všetko, čo sme mali, bolo k dispozícii na pomoc pri tejto tragickej nehode“ povedal na tlačovej konferencii spolu so Sanchezom a regionálnym lídrom Juanom Manuelom Morenom.
Adamuz „prejavil niečo veľmi typické pre Andalúziu, a to solidaritu, ktorá nakoniec definuje nehu nášho ľudu,“ dodal Moreno.