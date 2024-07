Fakultná nemocnica v Prešove rieši kritickú situáciu na infekčnom oddelení, dôvodom je žltačka

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove rieši kritickú epidemiologickú situáciu. Dôvodom je žltačka typu A. Nemocnica má aktuálne naplnenú kapacitu infekčného oddelenia pacientmi trpiacimi práve „chorobou špinavých rúk“. O pomoc s riešením problému požiadala aj regionálnych hygienikov.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa FNsP Martina Pavliková, zvýšený počet pacientov hospitalizovaných v súvislosti s výskytom hepatitídy typu A (VHA) eviduje nemocnica od vlaňajšej jesene.

„Aktuálne je na infekčnom oddelení hospitalizovaných 45 pacientov s touto diagnózou, väčšina sú deti. Kapacita oddelenia je naplnená,“ skonštatovala Pavliková.

Kde je situácia najhoršia?

Najviac hospitalizovaných prípadoch má nemocnica podľa hovorkyne z okresu Stará Ľubovňa, kde podľa údajov regionálnych hygienikov je k pondelkovému dňu hlásených za posledné dva mesiace celkovo 154 ochorení na VHA.

Najhoršia je situácia v osade v mestskej časti Podsadek, kde boli na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Starej Ľubovni k pondelku 15. júla hlásené tri nové prípady ochorenia. Od 6. júna je kumulatívne hlásených z tejto osady 106 ochorení na VHA. Hygienici prijali v osade viaceré opatrenia.

„Ďalší pacienti sú z okresov Humenné, Bardejov, Stropkov, z osady Jarovnice, a je predpoklad, že počet pacientov nakazených týmto vírusovým oddelením bude stúpať,“ dodala hovorkyňa nemocnice s tým, že aktuálne naplnili svoje kapacity, vrátane reprofilizácie 19 lôžok z dermatovenerológie.

Sedem ohnísk

Celkovo až 82 percent pacientov je podľa Pavlikovej hospitalizovaných z iných okresov ako Prešov, kde je aktuálne aktívnych sedem ohnísk. V okrese Sabinov, patriaci pod rovnaký RÚVZ so sídlom v Prešove, sú dva. V oboch okresoch dnes pribudlo po jednom čerstvom prípade, celkovo ich je v okrese Prešov 50 a v okrese Sabinov 59.

„Vzhľadom na epidemickú situáciu v obciach Bzenov, Hermanovce, Chminianske Jakubovany, Jarovnice, Pečovská Nová Ves a v meste Veľký Šariš boli zo strany RÚVZ so sídlom v Prešove vydané vyhlášky, ktorými boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, a to podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii. Platí to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obciach vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života vrátane,“ uviedli hygienici.

Kritická situácia

Fakultná nemocnica vzhľadom na aktuálnu závažnú situáciu požiadala o pomoc a súčinnosť RÚVZ v Prešove s tým, aby sa na riešení situácie podieľali aj ďalšie zdravotnícke zariadenia v regióne Prešovského samosprávneho kraja.

„Len tak je možné túto kritickú epidemickú situáciu zvládnuť,“ uzavrela Pavliková.