Je to úplná hlúposť. Riešiť urgentný stav dieťaťa a zabiť 30 minút cestou, sťažujú sa rodičia. Ministerstvo chce rušiť aj ďalšie detské pohotovosti

Od 1. júla došlo v desiatich mestách k zatvoreniu detských pohotovostí pre nedostatok pediatrov a tiež ich vysoký priemerný vek. Na oplátku musia pediatri otvoriť ambulanciu každý pracovný deň aspoň do 16:00 hod. Viacerí rodičia zostali rozčarovaní a ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, zatvoriť by sa mali aj ďalšie.

Napríklad rodičia s deťmi, ktorí chodili do Nového Mesta nad Váhom, teraz musia merať cestu do Trenčína. Ako uviedol primátor mesta František Mašlonka, urobili všetko preto, aby ambulanciu zachránili. „Naši pediatri to chceli potiahnuť, ale bolo ich málo,“ dodal.

V Trenčíne posilnili pohotovostnú službu

Detskí pacienti tak budú musieť cestovať do fakultnej nemocnice v Trenčíne, kde prechodne na tri mesiace posilnili pohotovostnú službu. „Mne sa to nepáči, že to tu rušia. S chorým dieťaťom chodiť do Trenčína je úplná hlúposť,“ posťažovala sa jedna z mamičiek z Nového mesta nad Váhom.

V Ružomberku napríklad problém s nedostatkom pediatrov vyriešili, ale aj tak ju zatvorili. „Nerozumiem, prečo pani ministerka ruší aj náš bod, keďže personálny problém sme vyriešili, ale tým, že sme stratili financovanie nemôžeme pokračovať,“ uviedla detská lekárka Janka Nosková.

„Ja, ako rodič dvoch malých detí, si neviem predstaviť, že mám riešiť urgentný stav svojho dieťaťa a ešte mám zabiť tridsať minút cestou do Liptovského Mikuláša alebo Dolného Kubína, kde sa tie pohotovosti momentálne nachádzajú,“ povedal Andrej z Ružomberka.

V Sabinove nemali problém s lekármi

Rodičia zo Sabinova teraz musia chodiť na najbližiu pohotovosť do Prešova či Starej Ľubovne, hoci tamojšia poliklinika nemala problém s detskými lekármi. Jedna z mamičiek sa však ohradila, že nie každý má auto.

„Ja si myslím, že aspoň toto je dobre, že do šestnástej hodiny, lebo v iných mestách alebo v iných regiónoch ani toľko,“ povedal starý otec.

Ministerstvo zdravotníctva avizuje, že v novembri klesne počet detských pohotovostí o ďalších päť. Zruší sa v Dubnici nad Váhom, Kráľovskom Chlmci, Partizánskom, Pezinku aj Šali.