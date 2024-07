Modernizácia fakultnej nemocnice v Prešove je už strategickou investíciou, projekt by mal stáť 550 miliónov eur (video)

Rozvoj a modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je už strategickou investíciou. V stredu o tom rozhodla vláda. Celý projekt bude spolu s Ministerstvom obrany SR zabezpečovať Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Zahŕňa pritom výstavbu novej infraštruktúry, ako aj jej personálne, materiálne a technické vybavenie. Celkové plánované investičné náklady sú odhadované na 550 mil. eur bez DPH.

„Cieľom investičného projektu je, aby FNsP Prešov zvýšila kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne Prešovského kraja a východného Slovenska v čase bezpečnosti a bola primárnym zdravotníckym zariadením na diagnostiku a liečbu ranených a chorých, hlavne príslušníkov Ozbrojených síl SR a aliančných jednotiek NATO, ale aj civilného obyvateľstva v čase krízovej situácie,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Mala by taktiež plniť kľúčovú úlohu pri zvládaní infekčných ochorení a vzdelávať zdravotníkov pre potreby Ozbrojených síl SR.

Koncový typ zdravotníckeho zariadenia

Plánovaná nemocnica bude koncovým typom zdravotníckeho zariadenia, kde sa budú pod jednou strechou nachádzajú všetky oddelenia, urgentný príjem, operačné sály, výukové a výskumné priestory s laboratóriami a posluchárňam, lôžková časť pacientov, psychiatria pre deti a dospelých, súdne lekárstvo, rehabilitačný trakt, ale aj jedáleň, bufety a malá občianska vybavenosť, zásobovací dvor a technické zabezpečenie budovy, riadiace centrum či heliport.

Zdravotnícke zariadenie poskytne v regióne Šariš viac ako 2 800 pracovných miest pri lôžkovej kapacite pred reprofilizáciou približne 900 lôžok. Zároveň zastreší priestor pre výskum a rovnako zabezpečí aj štúdium nových lekárov, ktorých počet sa navýši.

Nemocnica má plánovaných osem nadzemných a samostatnú funkčnú bezpečnostnú základňu s celkovou výmerou 165-tisíc metrov štvorcových. Parkovací dom bude mať päť podlaží, z čoho tri budú čiastočne zakopané, parkovať sa bude aj na streche. Kapacita parkovacieho domu bude 1 120 miest.

Výber zhotoviteľa

Čo sa týka základných míľnikov projektu, už v júli by mal prebehnúť výber zhotoviteľa a začatie prác na samostatnej funkčnej bezpečnostnej základni, v septembri je potom na pláne začatie výberu zhotoviteľa na ostatné stavebné objekty mimo samostatnej funkčnej bezpečnostnej základne.

Zhotovenie samostatnej funkčnej bezpečnostnej základne by malo byť realitou do 12 mesiacov od začatia prác a splnenie podmienok Shell and Core, v zmysle Protokolu o splnení míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR pre štádium Shell and Core v druhom kvartáli roku 2026.