Dolinkovej ministerstvo vyhlásilo už tretiu výzvu z Plánu obnovy na podporu vzniku nových ambulancií (video)

Od začiatku augusta je vyhlásená v poradí už tretia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre pediatrov na otvorenie nových ambulancií.

Ako v stredu na tlačovej besede informovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, na podporu ambulancií je v súčasnosti vyčlenených viac ako 4 mil. eur. K stredajšiemu dňu pritom na Slovensku chýba 533 všeobecných ambulancií pre dospelých a 235 pediatrických ambulancií.

Prebiehajúca tretia výzva

Z prvej výzvy bolo podporených 21 ambulancií, z druhej výzvy 68 ambulancií už čerpá, 18 žiadostí je v procese hodnotenia.

Do prebiehajúcej tretej výzvy je možné poslať žiadosť do konca roka 2025. Jej súčasťou je aj aktualizovaný zoznam nedostatkových okresov. V najviac ohrozených je jednorazová dotácia 80-tisíc eur, v najmenej nedostatkových je to 60-tisíc eur.

„Je nám jasné, že to nepokryje všetky náklady, ale určite to pomôže,“ uviedla Dolinková.

Ambiciózne projekty

K stredajšiemu dňu vyhlásil rezort zdravotníctva z plánu obnovy 34 výziev a priamych vyzvaní za 1,457 mld. eur, v priebehu leta vyhlásil a ešte vyhlási spolu 11 výziev a vyzvaní za asi 54 mil. eur.

„Ministerstvo plní všetky ciele a míľniky, odmietame akékoľvek tvrdenia o ohrození ďalších platieb,“ vyhlásila ministerka.

Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec doplnil, že projekty sú veľmi ambiciózne.

„Ide predovšetkým o výstavbu 22 regionálnych nemocníc a výstavbu dvoch špičkových, vlajkových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici,“ pripomenul.