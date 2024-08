Dostupnosť záchrannej zdravotnej služby sa zlepší, na Slovensku začína testovacia prevádzka nového typu sanitiek

Rýchla lekárska pomoc bude ešte rýchlejšia. Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vo štvrtok spúšťa testovaciu prevádzku úplne nového typu ambulancií rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime RV (Rende-vous). Informovalo o tom na sociálnej sieti.

„Tento nový typ sanitiek prinesie pre našich pacientov ďalšie zlepšenie dostupnosti záchrannej zdravotnej služby a skrátenie času, za ktorý sa k pacientovi v ohrození života dostane potrebná odborná zdravotná starostlivosť. Naša urgentná medicína sa tak opäť posúva vpred a verím, že takéto ambulancie, ktoré sa osvedčili aj v iných európskych krajinách, sa po testovacej prevádzke objavia vo viacerých regiónoch Slovenska,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Tri nové ambulancie

V prevádzke budú zatiaľ tri nové ambulancie v režime RV u troch poskytovateľov ZZS v rámci Slovenska. Do projektu sa zapájajú ZS Košice s RV Košice, ZZS Bratislava s RV Žilina a RZP, a.s. s posádkou RV v Trenčíne, ktoré na to získali od Ministerstva zdravotníctva SR aj právoplatné rozhodnutia. Títo poskytovatelia garantovali svoju materiálnu, technickú a personálnu pripravenosť.

V prípade splnenia kritérií na vyslanie ambulancie ZZS s lekárom bude mať operátor LTV 155 v troch krajských mestách možnosť vysielať posádku RLP alebo RV.

„Ambulancia RV predstavuje optimalizáciu a zefektívnenie využívania lekára v záchrannej zdravotnej službe, pretože ak stav pacienta počas transportu nevyžaduje prítomnosť lekára, tak pacienta transportuje posádka RZP a ambulancia RV sa uvoľní a je pripravená na ďalší zásah k pacientovi v ohrození života,“ vysvetlil riaditeľ OS ZZS SR Osama Al-Khaldi.

Historický moment

Ide podľa neho o historický moment, pretože na konci tohto zložitého procesu a následnom ostrom štarte systému do plnej prevádzky očakáva, že sa urgentná medicína a prednemocničná starostlivosť na Slovensku ešte viac priblíži štandardom vyspelých európskych krajín.

Inšpiráciou pre Slovensko bola aj Česká republika, kde systém ambulancií RV funguje efektívne najmä vo veľkých mestách. Ako prvá ho celoplošne využívala Praha a následne sa pridávajú ďalšie mestá.