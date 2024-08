Dostať sa k lekárovi bude jednoduchšie, ministerstvo zdravotníctva chce zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti

Dostať sa k lekárovi, alebo si nejakého vôbec nájsť, by v budúcnosti malo byť jednoduchšie. Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo návrh novely zákona, ktorý nanovo zadefinuje verejnú optimálnu sieť gynekológov a inej špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Nový model by mal podľa rezortu dynamicky nastaviť sieť poskytovateľov na základe určených parametrov a jej optimálnu kapacitu chce každoročne prehodnocovať.

Zefektívnenie procesu vyhodnocovania stavu

Úlohu pri tvorbe tejto siete prevezmú aj samosprávne kraje, ktoré budú aktívne koordinovať sieť a spolupracovať s obcami na zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zmeny by mali platiť od začiatku budúceho roka. Zároveň sa návrhom mal zefektívniť proces vyhodnocovania stavu a zabezpečenia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Súčasná právna úprava v extrémnom prípade umožňuje vyhodnotiť verejnú minimálnu sieť v príslušnej odbornosti v kraji ako naplnenú aj v prípade, ak by všetky ambulancie boli prevádzkované ako ambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť výlučne v súvislosti s hospitalizáciou a v posudzovanom území by nebola prevádzkovaná ani jedna ambulancia, ktorá by prijímala resp. objednávala pacientov a poskytovala zdravotnú starostlivosť na základe výmenného lístka,“ vysvetľuje v návrhu rezort.

Zubno-lekárske ošetrenie

Ďalším cieľom návrhu je zabezpečiť prostredníctvom verejného zdravotného poistenia ošetrovateľskú intervenciu v domácom prostredí pre deti so zdravotným postihnutím a zo sociálne slabého prostredia. „Týmto krokom sa odľahčia pracoviská ústavných zdravotníckych zariadení a ambulancie pediatrov,“ vysvetľuje návrh.

Ošetrovateľské intervencie majú vykonávať sestry s odbornou spôsobilosťou z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré majú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou. Návrh tiež umožňuje poisťovni uhrádzať zubno-lekárske ošetrenie v celkovej anestézii aj tým poistencom, ktorí v predchádzajúcom roku neabsolvovali preventívnu prehliadku.

Okrem toho sa zavádza zariadenie integrácie prierezovej starostlivosti, ktoré otvorí priestor pre komplexný manažment osôb potrebujúcich zdravotnú a súvisiacu starostlivosť. Ďalšie oblasti úpravy zahŕňajú použitie obmedzovacích prostriedkov, skríning onkologických ochorení a správu zdravotnej dokumentácie.