Šaška na odvolanie generálneho tajomníka Lorenca vyzýva aj Dvořák, poukázal na opätovné začatie trestného stíhania

Progresívne Slovensko vyzvalo ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD), aby odvolal generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Tomáša Lorenca. Informoval o tom Alec Borový z mediálneho oddelenia politickej strany PS.
Opätovné začatie trestného stíhania
Generálna prokuratúra (GP) SR vydala pokyn na opätovné začatie trestného stíhania pre fiktívnu rekonštrukciu vodovodného potrubia vo Fakultnej nemocnici Trenčín, zdôraznil poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák. „Napriek tomu funkciu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR naďalej zastáva Tomáš Lorenc,“ dodal.
LOZ vyzýva ministra zdravotníctva Šaška na odvolanie generálneho tajomníka MZ SR, dôvodom sú sporné tendre
Na prípad predminulý rok upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Na jeho obnovenie poukázalo v utorok (20. 1.) Lekárske odborové združenie (LOZ). Prvé trestné oznámenie vo veci podal bývalý riaditeľ trenčianskej nemocnice Tomáš Janík a druhé podala bývalá námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo trenčianskej nemocnice Lenka Dunajová Družkovská.
Výzva na bezodkladné odvolanie
Uvedený tajomník MZ bol členom dozornej rady spoločnosti Camase, ktorá vyhrala verejnú súťaž na predmetnú zákazku, pripomenulo v utorok LOZ. Doplnilo, že Lorenc je však synom konateľa danej firmy.
Remišová vyzýva ministra zdravotníctva Šaška na odstúpenie z funkcie, vyčíta mu predražené tendre
„Podľa medializovaných informácií mal zároveň generálny tajomník Lorenc údajne schvaľovať aj predražené IT zákazky na ministerstve zdravotníctva. Vyzývame preto ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby prestal kryť pána Lorenca a bezodkladne ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu,“ uzavrel podpredseda výboru NR SR pre zdravotníctvo Dvořák.