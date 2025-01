Vyznanie šampiónke Australian Open od manžela: Znamenáš pre mňa oveľa viac ako len to, čo robíš s raketou

Madison Keysová a Bjorn Fratangelo tvoria pár už od roku 2017, vlani v novembri svoju lásku spečatili svadobným sľubom a v sobotu po finále ženskej dvojhry na Australian Open v Melbourne obaja ronili slzy šťastia.

Keysová sa stala po prvý raz v kariére grandslamovou šampiónkou, keď v strhujúcej trojsetovej dráme zdolala šampiónku z posledných dvoch rokov Arinu Sobolenkovú 6:3, 2:6, 7:5.

Osem rokov čakania

S blížiacim sa koncom tretieho setu rástlo v trénerskom tíme Keysovej napätie. Keď Američanka víťazným úderom pri podaní Bielorusky premenila mečbal, vytryskla nefalšovaná radosť aj v očiach manžela a trénera v jednej osobe Fratangela.

„Osem rokov ťa sledujem a po celý ten čas som čakal, kedy príde tvoj čas a či naozaj príde. V podstate to však nie je podstatné, lebo pre mňa znamenáš oveľa viac než len to, čo robíš na dvorci s raketou. Prešla si si pádmi do najhlbších nížin, zažila si výstupy do výšok, ale až teraz si dosiahla to, čo si skutočne zaslúžiš,“ napísal Fratangelo na Instagrame vyznanie svojej manželke a zároveň zverenke.

Fratangelo sa stal trénerom Keysovej po jej skorom vyradení na Roland Garros 2023 Vzápätí to spolu dotiahli do štvrťfinále Wimbledonu aj semifinále US Open, ale grandslamový titul zostával dlho vzdialený. Ľady sa definitívne prelomili v Melbourne, kde 29-ročná Američanka zvládla až päť trojsetových zápasov, kým zdvihla nad hlavu víťaznú trofej.

Päťkrát cez tri sety

V trojsetových drámach si poradila s rumunskou kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou, ale aj štyrmi hráčkami z absolútnej špičky – Kazaškou Jelenou Rybakinovou, Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a korunu všetkému nasadila v semifinále a vo finále triumfom nad svetovou dvojkou a jednotkou, čiže Poľkou Igou Swiatekovou a Bieloruskou Sobolenkovou. Víťazné finále ju katapultuje zo štrnástej na siedmu priečku rebríčka WTA vo dvojhre.

„Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému svojmu tímu. Veľmi dlho som to chcela, teraz to mám a budem plakať. Keď sa predlžoval čas od môjho prvého grandslamového finále v roku 2017, už som aj prestávala veriť, že sa ešte niekedy dočkám. Stalo sa a som nesmierne šťastná,“ uviedla Keysová v jednej z prvých reakcií a ešte dodala:

„Mať pri sebe víťaznú trofej a mať pri sebe zároveň svojho manžela a svoj tím je pre mňa najviac. Keď sa pozerám na Bjorna, je akýsi omámený až zmätený. Aj to sú podoby šťastia.“

Milovať je viac

Fratangelo nikdy nevyhral turnaj na hlavnom okruhu ATP a v singlovom rebríčku to dotiahol iba na 99. miesto, ale stretnutie s Keysovou bolo pre neho osudové.

„Všetci okolo teba ťa tak veľmi milujeme a na to nie je potrebné vyhrať grandslamový turnaj. Pre mňa bolo rovnako úžasné sledovať tvoj vývoj počas posledných 18 mesiacov zakončený týmto víťazstvom a toto ti nikto už nikdy nevezme. Ďakujem všetkým, ktorí fandili a fandia Madi, veľmi si to vážime,“ dodal Frantangelo vo svojom vyznaní.