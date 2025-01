Dvadsať víťazstiev a tretie finále v Melbourne! Sobolenková so šancou na prvý víťazný hetrik od čias Hingisovej

Svetová tenisová jednotka Arina Sobolenková z Bieloruska svojho času skonštatovala, že nerada hrá proti tenistkám, s ktorými ju viaže blízke priateľstvo. Vo štvrtok musela vytesniť svoje pocity a urobila dobre.

Španielku Paulu Badosovú zdolala v Aréne Roda Lavera 6:4, 6:2 a tretí rok za sebou postúpila do finále dvojhry žien na Australian Open.

Stále platí, že 26-ročná Sobolenková môže v Melbourne Parku dovŕšiť víťazný hetrik. V Austrálii vyhrala dva z troch grandslamových turnajov, aktuálne tam ťahá sériu 20 víťazných zápasov.

Môže sa stať prvou ženou s víťazným hetrikom bez prerušenia na Australian Open v 21. storočí. Tri víťazstvá za sebou tam naposledy dosiahla Švajčiarka Martina Hingisová v rokoch 1997 až 1999 a v dávnejšej minulosti aj Margaret Courtová, Evonne Goolagongová, Steffi Grafová a Monica Selesová.

„Možnosť získať tretí titul v Austrálii? Úprimne, ani neviem, čo mám na to povedať. Cítim hrdosť a vďačnosť na celý svoj tím, že mi pomohol dostať sa opäť do situácie, že zabojuje o celkový triumf. A ak sa mi to podarí, bude to pre mňa znamenať celý svet. Už teraz cítim, že som privilegovaná,“ povedala Arina Sobolenková v prvej reakcii po postupe do finále.

K svojej súperke Paule Badosovej, ktorá vlani pre bolesti s chrbtom takmer ukončila kariéru, bieloruská šampiónka doplnila: „Je to nielen moja kamarátka, ale aj spriaznená duša. Preto bol ten zápas pre mňa veľmi ťažký. Zvládla som to, ale dúfam, že je stále moja kamarátka. Teším sa ako po turnaji spolu zájdeme na nákupy do mesta.“

Súperka Sobolenkovej vo finále vzíde z americko-poľského súboja Madison Keysová – Iga Swiateková. Prvý set vyhrala favorizovaná Poľka 7:5, druhý Američanka 6:1