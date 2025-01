Djokovič nedohral semifinále pre zranenie, diváci ho aj tak vybučali. Zverev ich prosil o rešpekt

Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým finalistom dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne. V ostro sledovanom prvom semifinále Zverev vyhral prvý set nad Srbom Novakom Djokovičom 7:6 (5) a potom jeho súper odstúpil zo zápasu. Djokovič nastúpil so zatejpovaným ľavým stehnom a zrejme v dôsledku tohto problému neabsolvoval štvrtkový tréning a neskôr ani nedohral.

Tridsaťsedemročný Djokovič nepostúpil po jedenásty raz do finále „Happy Slamu“ v Melbourne Parku, kde mal dosiaľ stopercentnú bilanciu a s 10 titulmi je rekordérom podujatia.

„Urobil som všetko, čo sa dalo, aby som sa vyrovnal s problémom natrhnutého svalu. Ku koncu prvého setu sa však začala stupňovať bolesť a to už bolo na mňa priveľa,“ uviedol Novak Djokovič v reakcii na Instagrame organizátorov.

Počas odchodu z Arény Roda Lavera časť publika na Djokoviča pískala a bučala, čo môže vzbudzovať špekulácie o tom, že niektorí diváci stále neuverili tomu, že je zranený. Počas štvrťfinálového súboja proti Carlosovi Alcarazovi 24-násobný grandslamový šampión vykazoval známky slabšieho pohybu v súvislosti s problematickým stehenným svalom na ľavej nohe a nechal sa aj ošetriť.

Set prehral, ale neskôr akoby zázračne ožil, zostávajúce tri sety vyhral a zdolal obávaného španielskeho súpera. Toto jeho znovuzrodenie viedlo niektorých pozorovateľov vrátane legendárneho Američana Johna McEnroea k úvahám, že svoje zranenie len predstieral.

„Chcem poprosiť fanúšikov, aby nebučali na Novaka. Hráč, ktorý odstúpi zo zápasu pre zranenie, si zaslúži úctu a nie bučanie. Chápem, že ste za svoje peniaze chceli vidieť päťsetovú bitku, ale niekedy to život zariadi inak. Ja osobne nemám iného tenistu na okruhu ATP, ktorému by som mal prejaviť väčší rešpekt ako práve Novakovi. Už len kvôli tomu, čo všetko urobil pre tenis a stal sa najlepším hráčom histórie,“ uviedol Alexander Zverev v úvode pozápasového interview a vzápätí sa už venoval zápasu.

Prvý a jediný set jeho víťaz označil za mimoriadne kvalitný. Obaja súperi si v ňom podržali podanie napriek tomu, že Zverev mal päť a Djokovič tri príležitosti na brejk. V tajbrejku napokon za stavu 5:6 pri setbale Zvereva urobil Djokovič pomerne jednoduchú chybu z nabiehaného voleja, ktorý zahral do siete.

„Už som zažil v Melbourne zápas pred štyrmi rokmi, keď som hral proti zranenému Novakovi Djokovičovi. Nasúkal mi vtedy 23 es a zvíťazil. Teraz som hral opäť proti zranenému Djokovičovi a vyhral som set o jednu loptičku. Môžete posúdiť, či som sa aspoň trochu zlepšil… Áno, teším sa zo svojho ďalšieho grandslamového finále, ale neteším sa zo spôsobu, ako sa zrodilo,“ skonštatoval Zverev.

Dvadsaťsedemročný Nemec s ruskými rodičmi postúpil po tretí raz v kariére do finále niektorého z turnajov tzv. veľkej štvorky, v predchádzajúcich dvoch prípadoch neuspel.

Na US Open 2020 ho zdolal Rakúšan Dominic Thiem a vlani na Roland Garros bol nad jeho sily Španiel Carlos Alcaraz. V oboch prípadoch to bolo v piatich setoch, pričom v New Yorku Zverev viedol 2:0 na sety a v Paríži 2:1.

Súper Zvereva v nedeľňajšom finále vzíde z taliansko-amerického súboja Jannik Sinner – Ben Shelton. Hrať sa bude v piatok po 9.30 h SEČ.