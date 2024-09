Kresťanskí demokrati kritizujú Druckerovu reformu školstva, chýbajú v nej riešenia viacerých pálčivých tém (video)

Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) v reforme školstva z dielne Tomáša Druckera (Hlas-SD) chýbajú riešenia viacerých pálčivých tém. Poukázali napríklad na mzdy zamestnancov v školstve či šikanu na školách.

V prípade miezd učiteľov je podľa kresťanských demokratov potrebné posunúť sa k 5,1 percenta HDP, čo zodpovedá priemeru štátov EÚ.

Kompenzačný príspevok vyvoláva kontroverzie

„Platy učiteľov nemôžu byť každým rokom predmetom politického vyjednávania a ad hoc nesystémových zmien. Kompenzačný príspevok vyvoláva kontroverzie, namiesto neho by KDH na základe dát o osobných nákladoch v rámci regiónov stanovilo objektívny koeficient k normatívu žiaka, podobne ako je koeficient kvalifikačnej štruktúry alebo tepelnej náročnosti,“ vysvetľuje poslanec za KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký.

Podľa jeho názoru v predmetnej novelizácii chýba systémové naviazanie miezd zamestnancov v školstve na priemer príjmu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, a to aspoň na priemer štátov OECD. Podľa Horeckého by to mohlo priniesť väčší záujem o vzdelávanie a jeho kvalitu.

Novela školského zákona

„Je dobre, že na ministerstve školstva nadväzujú na veľkú novelu školského zákona, ktorú som ako bývalý minister školstva presadil, vrátane zákazu používania mobilných telefónov na ZŠ,“ ocenil Horecký a dodal, že dané opatrenie presadzoval s cieľom vytvoriť priestor pre živú diskusiu medzi žiakmi, priateľstvá i zdravý mentálny vývoj, a tiež podporiť schopnosť vytvárať zdravé vzťahy, riešiť konflikty a predchádzať šikane.

Kresťanskí demokrati majú v úmysle dôkladne sledovať konečné znenie aj aplikáciu zákona o celoživotnom vzdelávaní. Avizujú tiež prácu na pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by mali zaistiť dostupné celoživotné vzdelávanie pre všetkých zamestnancov.

Obrovský problém je šikana

„Jedným z obrovských problémov, ktorým čelia školy, je šikana. Centrum vedecko-technických informácií má dáta a sú hrozivé. Každé štvrté dieťa čelí šikane a väčšina z týchto detí o tom nepovie svojmu učiteľovi či riaditeľovi. Dokonca 80 percent z nich sa obracia nikde inde, pretože neveria, že im náš školský systém vie pomôcť. My nemáme šikanu ani zadefinovanú v zákone,“ vystríhal poslanec za KDH Martin Šmilňák. Hnutie avizuje prípravu balíka opatrení na to, aby rodičia, učitelia, ale aj riaditelia vedeli, ako v takýchto situáciách postupovať.

„Za dosť veľkú chybu považujeme, že sa nepodarilo rozšíriť dohodu ministerstva školstva so ZMOS o prechode školských klubov detí z originálnych kompetencií obce na prenesený výkon štátnej správy. Musíme upratať v kompetenciách a nie vytvárať ešte väčší chaos v kompetenciách než je,“ dodal Šmilňák s tým, že presun materských škôl pod rezort školstva, a zároveň ponechanie jedální pod samosprávami povedie k chaosu vo financovaní.