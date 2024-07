Nová výstavba pri Štrkovci by mohla priniesť bazén zapustený v jazere

Štrkovecké jazero v bratislavskom Ružinove je obľúbenou rekreačnou lokalitou obyvateľov hlavného mesta. Starosta Ružinova Martin Chren v rozhovore pre agentúru SITA vysvetlil, prečo je v jazere zákaz kúpania, ale aj to, aké zmeny by mohla do tejto oblasti priniesť budúcnosť.

Letné obdobie láka ľudí k pobytu pri vode. Ružinovský starosta však upozorňuje, že kúpanie v jazere na Štrkovci je prísne zakázané. „My monitorujeme a čistíme vodu v Štrkoveckom jazere a tá je čistejšia, než kedykoľvek predtým,“ priblížil Chren.

Štrkovecké jazero FB Štrkovecké jazero

Jazero nemá samočistiacu schopnosť

Problém s kúpaním na Štrkovci je podľa neho v tom, že jazero nemá samočistiacu schopnosť. „To je čisto podzemná voda, tam nie je tam prítok ani odtok,“ vysvetlil s tým, že podľa odborníkov by sa po týždni voľného kúpania voda v jazere zničila na niekoľko rokov.

Starosta ale prezradil jeden z nápadov, ktorý si však mestská časť nemôže finančne dovoliť. „Veľmi intenzívne nás atakuje majiteľ hotela Junior pri Štrkovci, ktorý tam chce namiesto hotela stavať niečo nové,“ priblížil s tým, že zatiaľ všetky návrhy na nový projekt zamietli.

Dôvody zamietnutia projektu boli podľa Chrena viaceré, jedným z nich bol napríklad aj nesúlad s územným plánom. „Hotel Junior dnes poškodzuje jazero tým, že má terasu priamo do neho,“ vysvetlil s tým, že novostavba, ktorá má na mieste hotela vzniknúť, má byť odstúpená od jazera a umožniť tak voľný prechod.

Bazén zapustený priamo v jazere

„V rámci tých rokovaní s majiteľom hotela už padol aj taký návrh, že v rámci verejných priestorov by tam mohol vzniknúť bazén, zapustený priamo v jazere, v ktorom by však bola samostatne oddelená voda, čím by sa vlastne neznečisťovala voda v Štrkovci,“ poznamenal starosta.

Podľa Chrena sa tento návrh zatiaľ stretol s pozitívnou odozvou a projekt by mohol sčasti vyriešiť problém s kúpaním na Štrkovci. Zatiaľ však ide len o návrh, ktorý musia odsúhlasiť všetky strany. Konečné zmeny v okolí jazera a hotela Junior sú tak momentálne otázkou budúcnosti a dohody dotknutých subjektov.