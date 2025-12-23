Pri Mlynských nivách pribudne nový rezidenčný projekt s takmer 200 bytmi - FOTO

Strabag Real Estate získal stavebné povolenie pre výstavbu bytového domu na Mlynských nivách v Bratislave, v tesnej blízkosti centrály Strabag. Bytový dom bude pozostávať z dvoch veží, ktoré budú vznikať súčasne. Vyššia z nich bude dosahovať 18 nadzemných podlaží.
„Rovnako ako pri projektoch v Rakúsku či Nemecku, aj na Slovensku bude výstavba prebiehať pod taktovkou skúseného medzinárodného developera Strabag Real Estate a stavebnej spoločnosti Strabag Pozemné staviteľstvo,“ priblížila spoločnosť. Projekt prinesie celkovo 193 bytov rôznych veľkostí.
Zelené plochy a zlepšenia v doprave
Súčasťou nového projektu na Mlynských nivách budú zelené plochy pre relax aj zlepšenia v dopravnej infraštruktúre. „Okolie bytového domu prejde zásadnou revitalizáciou. Projekt doplní novú zeleň vrátane vysokých stromov, oddychových zón a moderného detského ihriska,“ uviedol developer.
Na streche nižšej veže vznikne spoločná pobytová terasa pre obyvateľov bytového domu. Parkovanie bude situované takmer výlučne v podzemnej garáži, pričom súčasné vonkajšie parkovisko sa premení na verejný park.
Nový Istropolis získal prvé stavebné povolenie, s výstavbou začnú čoskoro
Výstavba bytového domu prinesie viaceré dopravné zlepšenia. „Jarabinková ulica a ulica Mlynské nivy sa rozšíria na dva pruhy, čo zvýši kapacitu a plynulosť dopravy,“ poznamenal investor. Vznikne tiež nový cyklistický chodník a chodník pre peších.
Predaj bytov plánuje developer spustiť v druhom štvrťroku 2026. Dokončenie výstavby je naplánované do troch rokov od začatia prác. Prví majitelia by sa teda mali sťahovať do svojich bytov v priebehu roka 2029.