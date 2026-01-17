Bývalý stredoškolský internát vo Svidníku prejde prestavbou, vznikne tam 52 nových nájomných bytov

Mesto Svidník pripravuje výstavbu nových nájomných bytov, ktoré vzniknú prestavbou nefunkčného bytového domu v bývalom areáli Stredného odborného učilištia na Ulici sovietskych hrdinov. Projekt získal podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v celkovej výške viac ako 2,36 milióna eur a prinesie 52 nových nájomných bytov. Celkové náklady dosiahnu tri milióny eur.
Ako informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, samospráva získala zo ŠFRB podporu viac ako 2,16 milióna eur na stavebné úpravy bytového domu, ktorý v súčasnosti nespĺňa základné požiadavky na bývanie. Ďalších vyše 206-tisíc eur dostane mesto na obstaranie technickej vybavenosti. Ide o dlhodobo nevyužívaný objekt bývalého stredoškolského internátu, ktorý je v chátrajúcom stave a negatívne vplýva aj na svoje okolie.
Zmenou prejde celá lokalita
Obnova bytového domu prinesie výraznú zmenu celej lokality. Súčasťou projektu bude aj úprava priľahlého územia, vybudovanie 77 parkovacích miest, nových chodníkov a prístupovej cesty k bytovke. Samotný bytový dom bude mať sedem podlaží a ponúkne spolu 52 nájomných bytov. V objekte vznikne šesť trojizbových bytov s výmerou viac ako 74 metrov štvorcových a 46 dvojizbových bytov s výmerou presahujúcou 50 metrov štvorcových.
Finančná podpora zo ŠFRB je poskytnutá za zvýhodnených podmienok. Na stavebné úpravy ide o úver s nulovou úrokovou sadzbou na 40 rokov, na technickú vybavenosť o úver s úrokom jedno percento na 20 rokov. Zvyšnú časť nákladov vo výške približne 660-tisíc eur bude mesto financovať z vlastných zdrojov, prípadne prostredníctvom bankového úveru.
Stavbu ukončia do 20 mesiacov
„Nájomné bývanie je veľmi dôležité v našom meste a podporuje rodiny pri výbere svojho zázemia aj na dlhé roky. Preto vnímam potrebu dostupného bývania za mimoriadne dôležitú,“ uviedla primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
Ako dodala, mesto v súčasnosti pristupuje k podpisu zmluvy so ŠFRB a následne k odovzdaniu stavby zhotoviteľovi. Po verejnej súťaži sa ním stala spoločnosť Kondor-SP, s. r. o. Svidník, ktorá má stavbu ukončiť do 20 mesiacov od jej prevzatia.
„Mnoho Svidníčanov sa teší z možnosti nového nájomného bývania vo Svidníku a netrpezlivo očakávajú informácie o podávaní žiadostí o byt. Žiadosti budeme prijímať hneď po zverejnení podmienok nájmu,“ uviedla Tchirová s tým, že občania sa podrobnosti dozvedia prostredníctvom dostupných elektronických aj printových zdrojov.