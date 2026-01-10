Petržalka plánuje rekordný objem investícií do projektov. Zmeny čakajú Draždiak aj Slnečnice

Bratislavská Petržalka plánuje v tomto roku rekordný objem investícií do projektov. Hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková pre SITA uviedla, že z celkového schváleného rozpočtu vo výške viac ako 131 miliónov eur tvoria kapitálové výdavky takmer 53 miliónov eur.
Medzi najväčšie plánované investície patrí projekt novej školy v Slnečniciach za 9,3 milióna eur, prestavba športovej haly Draždiak za 3,3 milióna, denný stacionár pre seniorov na Osuského za 1,7 milióna, kúpa bytov na Rovniankovej za 1,6 milióna a pozemky na Draždiaku za 1,4 milióna.
Pozemky okolo a pod Veľkým Draždiakom
Petržalskí poslanci v júni minulého roka rozhodli o odkúpení pozemkov v okolí prírodného jazera Veľký Draždiak, ako aj samotnej vodnej plochy za približne tri milióny eur. Rokovania s Lesmi SR o odkúpení začal ešte v roku 2024 starosta Ján Hrčka, a to aj z dôvodu obavy miestnych, aby Draždiak neskončil v rukách developerov.
Odvtedy mestská časť zrealizovala v okolí obľúbeného štrkoviska viacero úprav. Pribudol nový trávnik, verejné toalety, ale aj petržalský mobiliár. V auguste zverejnili výsledky architektonicko-krajinárskej štúdie na možnú budúcu podobu Draždiaka. Areál by nemali narušiť žiadne ploty ani vyberanie vstupného.
Prestavba Športovej haly Draždiak
Nová športová hala Draždiak vznikne premenou tenisového areálu, ktorý Petržalka odkúpila koncom roka 2023. Rekonštrukcia za približne 2,5 milióna eur má priniesť viac zelenej energie, ale aj možností na športové vyžitie. V rámci výzvy SIEA bol mestskej časti schválený príspevok vo výške viac ako 2 milióny eur.
Rekonštrukciu haly spustili začiatkom augusta 2025. V tomto roku plánujú okrem prestavby aj dobudovanie šatní a tribúny. Primárnym cieľom projektu je znížiť spotrebu energie haly o 62 percent a produkcie CO2 o 76 percent. Stavebné práce by mali byť ukončené v júli 2026.
Príprava projektu školy v Slnečniciach
Developer Slnečníc Cresco Real Estate koncom minulého roka odovzdal Petržalke pozemok pre výstavbu novej školy. Išlo o prvý zo splnených bodov memoranda, ktoré v júni 2024 uzavrela mestská časť s developerom a hlavným mestom.
Najrozsiahlejšou položkou memoranda je prevod spracovanej projektovej dokumentácie a pozemku s rozlohou viac ako 6-tisíc metrov štvorcových pre modernú modulárnu základnú školu so škôlkou s kapacitou 564 žiakov do majetku Petržalky.
Medzi ďalšie plánované projekty Petržalky patrí revitalizácia Trhoviska Mlynarovičova, nové priestory knižnice na Fedinovej, vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby na Haanovej, obnova plavárne Základnej školy (ZŠ) Turnianska, rekonštrukcia ZŠ Gessayova, Dudova a Pankúchova, či obnova materských škôl Lietavská, Pifflova, Bohrova, Šustekova a Bzovícka.