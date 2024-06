Starosta Ružinova Martin Chren: Stovkám detí v Bratislavskom kraji hrozí, že pre ne nebude miesto v škole (rozhovor)

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren v rozhovore pre agentúru SITA upozornil na alarmujúcu situáciu s nedostatkom školských kapacít v Bratislavskom kraji.

„Už na budúci rok bude hroziť, že zostane niekoľko stoviek detí, pre ktoré nebude miesto v žiadnej triede a štát ich bude musieť prideliť do iných okresov, možno aj krajov,“ uviedol. Druhou alternatívou je podľa neho dvojzmenná školská prevádzka, pri tej však môže nastať problém s chýbajúcimi pedagógmi.

Problémy s kapacitami základých škôl a škôlok v kraji podľa neho súvisia aj s možnosťou čerpania financií z Plánu obnovy. „Problémom je, že prijímanie výziev sa už uzavrelo a veľa obcí v Bratislavskom kraji nestihlo pripraviť projekty, keďže u nás sa tie povoľovacie procesy a pozemky riešia oveľa komplikovanejšie ako v iných regiónoch,“ poznamenal.

Podľa Chrena by malo ministerstvo prioritne podporovať rozširovanie kapacít školských zariadení tam kde je to akútne a až na druhom mieste by malo byť znižovanie energetickej náročnosti objektov v regiónoch, kde neriešia urgentný nedostatok miest v školách a škôlkach.

V rozhovore s Martinom Chrenom sa ďalej dozviete:

aký dopad bude mať výstavba novej koncovej nemocnice v Ružinove na obyvateľov mestskej časti, ako ovplyvní dopravu a kvalitu služieb a kde by mohol vyrásť nový zimný štadión

ktoré ďalšie lokality v Ružinove sa stanú súčasťou parkovacej politiky PAAS, kedy sa tak stane a ako hodnotia obyvatelia mestskej časti parkovanie po zavedení nových parkovacích zón

aká budúcnosť čaká ikonické Trhovisko Miletičova a aké s plány s ním má mestská časť

Kedy sa obyvatelia dočkajú zbúrania ružinovskej „Hirošimy“ a aká výstavba ju nahradí

Aké zaujímavé investičné projekty pripravujú v Ružinove a akým spôsobom ich budú financovať

