Developer získal územné rozhodnutie pre prvú etapu ružinovského projektu Mlynárka

Developerská spoločnosť YIT Slovakia má právoplatné územné rozhodnutie pre prvú etapu projektu Mlynárka, ktorý patrí medzi kľúčové rozvojové zámery na Mlynských nivách. Projekt Mlynárka predstavil developer ešte v roku 2020, keď na jej podobu vyhlásil architektonickú súťaž. Ide o dlhodobý zámer revitalizácie rozsiahleho brownfieldu bývalej panelárne v bratislavskom Ružinove, jeho budúcu podobu navrhol ateliér Sadovsky & Architects.
Nová mestská zóna
Na mieste bývalého priemyselného areálu tak podľa developera postupne vznikne nová polyfunkčná mestská zóna, kde bude prepojené bývanie, služby, pracovné priestory a kvalitne riešený verejný priestor. Celková vízia počíta s viac ako 1 700 bytmi a apartmánmi pre vyše 2 500 obyvateľov. Doplnené budú rozsiahlou občianskou vybavenosťou a prvkami na podporu komunitného života. Mlynárka zároveň doplní rozvíjajúcu sa urbanistickú štruktúru Mlynských nív a prispeje k dotvoreniu ich východnej časti.
„Vydané územné rozhodnutie predstavuje dôležitý krok v procese transformácie územia, ktoré má v súčasnosti obrovský potenciál v kontexte rozširujúceho sa downtownu v Bratislave. Našou víziou je, aby sa o pár rokov stala z nefunkčného priemyselného areálu polyfunkčná zóna, ktorá splní najvyššie nároky na modernú mestskú výstavbu. Verím, že Mlynárka pôjde príkladom v rozvoji Mlynských nív ako modernej a živšej mestskej štvrte,” povedal riaditeľ vývoja a riadenia projektov YIT Slovakia Tomáš Augustín.
Urbanistické riešenie
S ohľadom na ďalšie povoľovacie konania developer predpokladá začiatok výstavby 1. etapy v závere roka 2026 a dokončenie v 3. štvrťroku 2030. Prvá etapa prinesie aj takmer tisíc parkovacích miest, z toho 909 bude v podzemí.
Doplnia ich dostatočné kapacity pre bicykle či pešie prepojenia naprieč areálom. Urbanistické riešenie je založené na vytvorení nových uličných čiar, ktoré nadviažu na jestvujúcu dopravnú sieť a podporia vznik plnohodnotných mestských ulíc.