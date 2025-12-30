Bratislava na prahu veľkej premeny. Developeri ohlásili viaceré významné projekty

Bratislava sa v roku 2025 nachádzala v centre intenzívnej transformačnej vlny. Posun nastal u viacerých významných projektov, ktoré postupne zmenia tvár mesta. Či už ide o rozsiahle rezidenčné komplexy, nové mestské štvrte, alebo premenu nábrežia Dunaja, každý z nich postupne pretvorí Bratislavu do novej podoby.
Pozrime sa na najväčšie a najzvýznamnejšie developerské projekty, ktoré boli ohlásené v tomto roku, prípadne sa ich výstavba v rámci povoľovacích procesov výrazne posunula k realizácii.
Nový Istropolis na Trnavskom mýte
Developerská spoločnosť Immocap vo februári predstavila inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte. Prípravné práce na pozemku s rozlohou 4,3 hektára spustili počas letných mesiacov.
Nový Istropolis získal prvé stavebné povolenie, s výstavbou začnú čoskoro
V druhej polovici decembra získal projekt právoplatné stavebné povolenie pre prvé tri budovy – Istropolis Atrium, Istropolis Tower a rezidenčný Blok A so 122 jednotkami. Oficiálna výstavba nového Istropolisu sa tak spustí už začiatkom roka 2026.
Projekt celomestského významu prinesie deväť nových budov, dve námestia, vnútroblokový park, cyklotrasy, zónu bez áut, kultúrno-spoločenskú halu, 600 nových bytytov, kancelárie pre 5-tisíc zamestnancov, nové prevádzky, reštaurácie a ďalšie služby.
Petržalská rezidenčná štvrť Slnečnice
Slnečnice pokračujú vo výstavbe, pričom ide o jeden z najrozsiahlejších obytných projektov na Slovensku. Developer Cresco Real Estate v rámci zóny Nad mestom v septembri dokončil hrubú stavbu dvoch veží s pracovným názvom M1 a spustil predaj bytov v troch susediacich projektoch M3.
Dve výškové stavby obytnej štvrte na juhu Petržalky dosiahli 14 a 19 poschodí, pričom ich úplne stavebné dokončenie plánujú počas roka 2026. Do územia prinesú 319 bytov.
Prvé obytné veže v Slnečniciach dosiahli plnú výšku, prinesú viac ako 300 bytov - FOTO, VIDEO
V apríli spustili predaj bytov v prvej etape zóny Nové viladomy. Projekt je súčasťou Zóny viladomy v Slnečniciach a jeho prvú etapu tvoria štyri bytové domy, v ktorých bude celkovo 347 bytov. Začiatok výstavby je plánovaný na prelom rokov 2025 a 2026.
V júli získal developer kladné stanovisko hlavného mesta pre novú etapu Slnečníc s pracovným názvom AB1. V rámci nej vznikne na území s rozlohou viac ako 31-tisíc m2 celkom 66-tisíc m2 hrubej podlažnej plochy v 11 bytových domoch. Pribudne tak celkovo 912 bytov a apartmánov.
Premena bývalého PKO na nábreží
Po rokoch príprav a povoľovacích procesov nadobudla reálne kontúry premena nábrežia Dunaja na mieste bývalého PKO. Toto územie je rozdelené medzi dvoch developerov – Cresco Real Estate a JTRE. Zatiaľ čo prvý z nich predstavil prémiový rezidenčný projekt Q, druhý nedávno ohlásil posun v očakávanom projekte River Park II.
Waterside sa odhaľuje. Developer predstavil očakávaný projekt na nábreží Dunaja - FOTO
Cresco Real Estate začiatkom novembra odhalil projekt Q, ktorý prinesie na nábrežie 256 bytových jednotiek v štyroch samostatných objektoch. Rezidenti budú mať k dispozícii wellness zónu s bazénom a saunami či súkromné fitness centrum. Súčasťou projektu bude aj rozšírenie promenády a lokálne námestie.
Developer JTRE koncom novembra oznámil získanie stavebného povolenia pre pokračovanie River Parku. V rámci neho pribudne päť objektov – štyri rezidenčné a jeden kancelársky. Tie prinesú 153 komorných rezidencií, prémiové kancelárie a nové zelené námestie. Predaj rezidencií a výstavba projektu sa začnú v roku 2026.
Premena brownfieldov – Palma, Zváračák
Po šiestich rokoch príprav vstupúpil do finále projekt premeny bývalej továrne Palma od developera Corwin. Mestské zastupiteľstvo 18. septembra schválilo zmeny a doplnky č. 12 územného plánu, ktoré od 1. decembra umožňujú vybudovať na tomto území novú mestskú štvrť s bývaním, službami a verejnými priestormi.
Projekt premeny bývalej továrne Palma vstupuje po šiestich rokoch do finále - FOTO
Areál Zváračáku je jedným z posledných veľkých brownfieldov v Bratislave. Spoločnosť Račianska – Reality začiatkom decembra ohlásila medzinárodnú, architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorej cieľom je nájsť budúce riešenie a podobu novej zástavby. Súťaž má otvorený charakter a vyzvané sú aj tri zahraničné ateliéry.
Nové Lido a Southbank na pravom brehu Dunaja
Posun nastal aj pri dvoch projektoch, ktoré majú na petržalský breh Dunaja priniesť rozsiahlu mestskú štvrť. Vo februári mestskí poslanci schválili Zmeny a doplnky územného plánu č. 10, ktoré otvorili bránu pre rozšírenie centra Bratislavy na pravý breh Dunaja.
Toto územie je rozdelené medzi dvoch developerov. Projekt Southbank od Penta Real Estate má priniesť 900 bytov a 85-tisíc m2 kancelárií a retailových priestorov. Mestská štvrť Nové Lido od developera JTRE prinesie do Petržalky približne 6-tisíc bytov a 20-tisíc pracovných príležitostí.
Bratislava schválila zmeny územného plánu, Nové Lido sa stane realitou
Medzi ďalšie územia, ktoré čaká v najbližších rokoch transformácia, patrí oblasť v okolí Mlynských nív, či jazera Kuchajda, kde plánuje svoje projekty viacero developerov. Za zmienku stojí tiež rozvíjajúca sa štvrť Vydrica v bratislavskom podhradí či plánovaná premena premena bratislavského prístavu.