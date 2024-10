Pri zariaďovaní interiéru používajte logiku, radí dizajnérka

Moderné bývanie môže byť šetrné k prírode a pritom stále vyzerať skvele. Chcete vedieť, ako zladiť štýl, udržateľnosť a funkčnosť? Inšpirujte sa tipmi od odborníkov, ktorí ukážu, že ekologický domov nemusí robiť žiadne kompromisy.

Dnes je trendom je bývanie, ktoré je svetlé a vzdušné. To sa dá dosiahnuť využívaním skla ako dôležitého materiálu pri stavbe aj zariaďovaní interiéru. Sklo je totiž svetlo a zároveň priestor a teplo. „Pri projektovaní je nutnosťou tento fakt zohľadňovať. Kontakt s prírodou získava človek hlavne zrakovým vnímaním. V súčasnosti pri pretechnizovanom životnom štýle je pre človeka dôležité, aby nestrácal kontakt s prírodou a práve vhodným naprojektovaním bývania sa táto požiadavka dá naplniť,“ je presvedčená interiérová dizajnérka Katarína Kubišová.

Na čo nezabudnúť pri navrhovaní interiéru

Pri navrhovaní interiéru má zmysel investovať do kvalitných, trvácnych materiálov, ktoré vydržia roky, možno aj celý život. V minulosti sa často hľadelo hlavne na cenu, no dnes je dôležitejšie vytvárať priestory, ktoré sú funkčné a zároveň nadčasové. Moderný interiér by mal slúžiť ako prirodzené miesto stretávania, kde sa spája estetika s praktickosťou.

Dôležitým aspektom je tiež logické usporiadanie priestoru. Každý prvok by mal mať svoje miesto, či už ide o kuchyňu alebo iné časti domova. Správne rozvrhnutie zabezpečí, že miestnosti sú nielen štýlové, ale aj úsporné a ekologické. A to vedie k nižšej spotrebe energie a celkovej efektívnosti domácnosti.

Keď drevo, tak nech je to naozaj drevo

Dnešný interiér kladie dôraz na nadčasovosť, eleganciu, kvalitu dizajnu a funkčnosť. Jedným z kľúčových prvkov je výber materiálov – ak ide o drevo, malo by to byť skutočné drevo, ak o kov, mal by byť autentický. Takéto poctivé riešenia nielenže krásne starnú, ale aj dlho vydržia. Kuchyňa, či iný priestor, môže byť šperkom celého domova, ak je navrhnutá s citom pre detail a premyslené usporiadanie.

Na mieru riešené kuchyne sú stále populárne, keďže umožňujú maximálne využiť priestor a kombinovať estetiku s funkčnosťou. Okrem kvalitných materiálov ľudia stále viac hľadajú zabudované spotrebiče so smart technológiami, ktoré uľahčujú každodennú činnosť a zároveň šetria energiu, vodu a životné prostredie.

Budúcnosť prinesie ešte viac inovácií, vrátane prepojenia interiéru s exteriérom. Vzniknú priestory, kde máte čerstvé bylinky či zeleninu na dosah, a kde sa príprava jedla stane spoločenskou udalosťou. Kuchyňa tak bude nielen miestom na varenie, ale aj prirodzeným stretávacím priestorom.

Materiály a dizajn kuchyne

Korpus kuchyne môže byť z dreva alebo drevotriesky, no do častí, ktorých sa denne dotýkame, sa oplatí investovať o pár eur viac, pretože vo finále prinesú úsporu. Drevo na pracovnej doske, skutočný betón alebo kov starnú do krásy. Tieto materiály sa dajú prebrúsiť, ale nemusia vyzerať dokonalo a nedotknuto. Naopak, patina má odrážať to, že v kuchyni žijeme. V súvislosti s dizajnom interiéru je dnes veľmi populárny minimalistický štýl. „Dôležité je však zachovať správnu mieru minimalizmu, aby neobmedzoval funkčnosť,“ upozorňuje interiérová dizajnérka K. Kubišová. „Našťastie sú už na Slovensku aj v Českej republike výrobcovia, ktorí dokážu dizajn, účelovosť i krásu dostať do našich domovov. Môžeme si ju dovoliť napríklad v podobe interiérových dverí zaujímavých dizajnov a rôznych výšok bez zárubní, ktoré oddeľujú interiér, ale zároveň nepotrebujú prahy.“ Okrem dverí sa oplatí investovať aj do soklových líšt s osvetlením, ktoré dodajú interiéru moderný nádych.

Grafosklo v kúpeľni je dnes moderným prvkom. Ilustračné foto: GettyImages

Trendy v interiérovom dizajne

Ak zvažujete schody v interiéri, odborníci odporúčajú vyberať nadčasové samonosné schodiská. „Tie môžu byť v kombinácii rôznych ušľachtilých materiálov, ako je drevo, betón, tvrdené sklo, no môžu byť aj celokovové či nerezové. Podľa dizajnu môžu byť solitérom v priestore alebo, naopak, môžu byť nenápadné a nechajú vyniknúť okolitý interiér,“ hovorí Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia. V budúcnosti bývania bude rozhodujúci súzvuk farieb, tvarov, svetla a vôní. Interiér nás má chrániť pred vonkajším počasím, ale zároveň by nás nemal vytrhávať z prostredia, v ktorom žijeme.

Do kúpeľne, predsiene a miestností, ktorým pristane viac svetla, môžete využiť dvere z grafoskla. „Technológie dnes umožňujú zakomponovať do sklených dverí akýkoľvek vzor, a tým myslím naozaj akýkoľvek. Grafiku, plastiku, tapetu… Čokoľvek, čo vidíte na obrázku alebo z čoho sa obraz urobiť dá, môže byť na sklenených alebo, lepšie povedané, v sklenených dverách. Vyzerá to skutočne efektne. Interiéroví dizajnéri sa vďaka takýmto dverám môžu s priestorom naozaj pohrať ako po optickej, tak po estetickej stránke,“ uzatvára Barbořík.