Nákupné centrum pri Kuchajde čaká veľká premena. Kedy začne a čo všetko pribudne?

Nákupné centrum VIVO! Bratislava vstupuje do novej etapy. Začiatkom januára 2026 odštartuje jeho rozsiahla rekonštrukcia, ktorá má reflektovať najmä na potreby ľudí. Zároveň bude podľa investora prihliadať aj na plánovaný developerský rozvoj lokality v okolí jazera Kuchajda.
Finančná skupina Wood & Company akcionársky vstúpila do VIVO! Bratislava, čím rozšírila svoje portfólio komerčných nehnuteľností o ďalšie nákupné centrum. Okrem iných tiež vlastní Aupark Bratislava, ale aj Galerie Harfa a lokálne centrum Krakov v Prahe.
Silné lokálne centrum
V rámci rekonštrukcie zvolil investor podobný koncepčný prístup, ako pri nákupnom centre Krakov. „Plánovaná modernizácia je výsledkom analýzy skúseného tímu odborníkov. VIVO! Bratislava má po rekonštrukcii potenciál silného lokálneho centra, ktoré bude reagovať na potreby ľudí, ako aj na developerský rozvoj celej lokality,“ uviedol Local Partner Wood & Company Martin Šmigura.
Začiatok rekonštrukcie centra je plánovaný na január 2026. Týkať sa bude primárne priestorov na prízemí, pričom ostatné časti centra budú aj naďalej otvorené a prístupné návštevníkom. V rámci modernizácie počítajú s vylepšením foodcourtu, rozšírením gastro ponuky či otvorením nového fitness centra.
Súčasťou rekonštrukcie bude aj návrat k pôvodnému pôdorysu, ktorý v minulosti umožňoval zákazníkom jednoduchšiu orientáciu v centre. Zároveň pribudnú aj nové navigačné prvky. „Nájomné jednotky budú v centre rozmiestnené prehľadnejšie aj s ohľadom na efektívnejšie využitie priestorov,“ poznamenal investor.
„Našou víziou je zmodernizovať centrum tak, aby bolo praktickým a ľahko dostupným miestom, ktoré ľudia radi navštevujú. Zároveň kladieme veľký dôraz na to, aby pod jednou strechou našli návštevníci všetko, čo potrebujú, a to od nákupov cez kvalitné stravovanie až po aktívny oddych,“ dodala Centre Manager VIVO! Bratislava Denisa Kráľová.
Obchodné centrum VIVO! Bratislava otvorilo svoje brány v roku 2000 ako prvé veľké nákupné centrum v krajine. Po viac ako dvoch desaťročiach fungovania ho čaká rekonštrukcia, ktorá prinesie vynovené priestory, ďalšie služby a lepší komfort pre návštevníkov.