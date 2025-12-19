Nový Istropolis získal prvé stavebné povolenie, s výstavbou začnú čoskoro

Projekt nového Istropolisu na Trnavskom mýte v Bratislave ohlásil právoplatné stavebné povolenie pre prvé tri budovy – Istropolis Atrium, Istropolis Tower a rezidenčný Blok A so 122 jednotkami – so začiatkom výstavby už po Novom roku.
Prvý rezidenčný objekt v Istropolise zároveň získal financovanie Tatra bankou aj vstup minoritného investičného partnera Sandberg Capital. Oficiálna výstavba nového Istropolisu sa tak spustí už začiatkom roka 2026.
Jedna rezidenčná a dve administratívne budovy
Developer Immocap potvrdil zisk právoplatného stavebného povolenia na prvé tri budovy. Na Trnavskom mýte sa v januári začne výstavba jedného rezidenčného domu a dvoch administratívnych objektov, nasledovať bude ako súčasť prvej fázy aj výstavba kultúrno-spoločenskej haly.
Tatra banka poskytne developerovi stavebný úver vo výške 30 miliónov eur na financovanie rezidenčného Bloku A v prvej fáze výstavby.
„Vstup investičného partnera do tejto budovy znamená, že Sandberg Capital bude minoritným spoločníkom rezidenčnej budovy, pričom Immocap bude aj naďalej zabezpečovať všetky činnosti v oblasti developmentu vrátane výstavby a predaja bytov,“ priblížil developer.
Architekt Matej Siebert: Ľudia sa často boja výraznej zmeny, ktorú prináša nová výstavba - ROZHOVOR
Projekt celomestského významu
Istropolis predstavuje projekt celomestského významu. Jeho srdcom sa stane kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3-tisíc ľudí pre organizáciu širokej škály podujatí. Súčasťou projektu bude tiež bývanie, priestory na prácu a verejné priestranstvá. Veľkej zmeny sa dočká aj Škultétyho ulica.
Projekt nového Istropolisu prinesie deväť nových budov, dve námestia, vnútroblokový park, cyklotrasy, zónu bez áut, kultúrno-spoločenskú halu, 600 nových bytytov, energeticky efektívne kancelárie pre 5-tisíc zamestnancov, nové prevádzky, reštaurácie a ďalšie služby.