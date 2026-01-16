Pripravovaná novela katastrálneho zákona neobmedzí právo na informácie ani novinársku kontrolu, uisťuje ÚGKK

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) reaguje na nepresné a zavádzajúce interpretácie pripravovanej novely katastrálneho zákona, ktoré v posledných dňoch podľa úradu vyvolali zbytočné obavy verejnosti. Hovorca ÚGKK Marek Bezák ubezpečil, že pripravované zmeny neobmedzujú verejnú kontrolu, investigatívnu žurnalistiku ani právo na informácie.
Automatizované spracúvanie údajov
„Ich cieľom je zosúladenie Slovenska s európskymi pravidlami ochrany osobných údajov a ochrana bežných ľudí, najmä seniorov a zraniteľných skupín, pred zneužívaním citlivých údajov o ich majetku,“ vysvetlil hovorca úradu. Verejnú diskusiu podľa neho skreslilo nesprávne používanie pojmu profilovanie. „Tento pojem nepripúšťa voľnú interpretáciu, ale je to presne definovaný termín v európskom nariadení o ochrane osobných údajov GDPR,“ doplnil.
Profilovanie podľa ÚGKK znamená automatizované spracúvanie osobných údajov, ktorého cieľom je systematicky vyhodnocovať alebo predpovedať správanie, majetkové pomery či ekonomickú situáciu osôb. „Netýka sa manuálnej analýzy, novinárskej práce, investigatívnych článkov ani verejnej kontroly politikov,“ spresnil hovorca s tým, že akékoľvek iné výklady sú vecne nesprávne.
Úrad ďalej zdôraznil, že novela katastrálneho zákona prešla riadnym a rozsiahlym medzirezortným pripomienkovým konaním od leta minulého roka. „Uplatnených bolo viac ako 300 pripomienok, na ktoré zákonodarca reagoval. Tvrdenia o „tichej“ alebo „utajenej“ zmene preto nezodpovedajú realite,“ upozornil Bezák.
Ignorovanie rizík
Podľa ÚGKK súčasný stav, keď je možné anonymne a bez kontroly získať detailné informácie o majetkových pomeroch bežných ľudí, vytvára priestor na podvody, cielené vyhľadávanie osamelých seniorov či nátlakové praktiky a vydieranie. „Ignorovať tieto riziká by bolo nezodpovedné. Rozumná ochrana osobných údajov nie je obmedzovaním slobody, ale ochranou občanov,“ dodal hovorca.
Aj po zavedení zmien budú mať občania po bezplatnej registrácii naďalej prístup k základným informáciám z katastra, konkrétne, kto je vlastník nehnuteľnosti, či je na nehnuteľnosti evidovaná ťarcha (napríklad hypotéka alebo záložné právo), a každý občan bude mať bezplatný prehľad o svojich nehnuteľnostiach a zmenách na nich.
„Až v prípade, že niekto potrebuje detailný a úplný list vlastníctva, napríklad na právne úkony, zmluvy či oficiálne konania, stiahne si ho za poplatok 6 eur. Takýto list vlastníctva bude plnohodnotne použiteľný na právne účely, čo bolo doteraz možné získať iba fyzicky za poplatok na katastrálnych úradoch,“ spresnil Bezák.
Priestor na zneužitie údajov
Navrhované opatrenia sa podľa ÚGKK vzťahujú najmä na anonymné a hromadné prezeranie osobných údajov neprofesionálnymi používateľmi, čo je v rozpore s GDPR a vytvára priestor na zneužívanie týchto údajov. „Základné informácie budú dostupné stále, anonymizované, bez vyžiadania kompletného listu vlastníctva, budú len detailné údaje, ako je napríklad dátum narodenia, trvalý pobyt, či banka, ktorá vydala hypotéku,“ vysvetlil hovorca.
Profesijné skupiny, ktoré s údajmi pracujú v rámci svojej zákonnej činnosti, ako napríklad banky, advokáti a notári, ochranári, poľnohospodári a iní, budú mať podľa úradu aj naďalej možnosť profesionálneho, systémového prístupu k údajom v rozsahu potrebnom na výkon svojej práce. ÚGKK vyzýva na vecnú a odbornú diskusiu založenú na faktoch, pokiaľ aj po polročnom verejnom procese prípravy novely existujú otázky.