Ceny v stavebníctve opäť porastú. Január prinesie nové opatrenia tretieho konsolidačného balíka

Rok 2026 prinesie Slovensku ďalší rast cien stavebných materiálov aj stavebných prác. Upozorňuje na to Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS). Dôvodom je kombinácia inflácie, drahšej dopravy, rastúcich cien energií, nových daní a poplatkov, ale aj zdražovanie kľúčových vstupov, ako cement, murovacie materiály či kamenivo. Vyššie náklady sa podľa združenia dotknú veľkých infraštruktúrnych projektov, ale aj bežných spotrebiteľov.
„V roku 2026 očakávame postupný rast investičných nákladov na rozostavané aj pripravované projekty. Zvýšené náklady sa dotknú aj opráv a údržby vrátane obnovy budov,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Ide o viacero externých faktorov
Slovenské stavebníctvo sa v roku 2025 po útlme vrátilo k rastu a pozitívny vývoj sa očakáva aj v roku 2026. Spolu s tým však bude pokračovať tlak na zvyšovanie stavebných nákladov, ktorý pocítia investori pri výstavbe diaľnic, železníc, priemyselných objektov aj bytových domov.
ZSPS upozorňuje, že za rastom cien stojí viacero externých faktorov – najmä dopady konsolidačných opatrení, rast nákladov na pracovnú silu, energie, logistiku a nové poplatky. Zdražovanie pritom nie je novým javom. Už v roku 2025 ceny stavebných materiálov stúpali, pričom len v októbri medziročne vzrástli takmer o štyri percentá. Ceny stavebných prác sa v rovnakom období zvýšili až o 6,5 percenta. „Ide o dlhodobejší trend, nie o jednorazové výkyvy,“ upozornil prezident ZSPS.
Od januára 2026 sa do nákladov stavebníctva premietnu aj nové opatrenia tretieho konsolidačného balíka v objeme 2,7 miliardy eur. Zavádza sa nový poplatok za ťažbu kameniva vrátane vápenca a ílu vo výške 1,35 eura za tonu, ktorý má do štátneho rozpočtu priniesť 24 miliónov eur. „Tento poplatok sa priamo premietne do cien základných stavebných materiálov,“ konštatuje ďalej Kováčik.
Stúpnu aj zdravotné odvody
Podnikateľské prostredie bude čeliť aj ďalším zvýšeným nákladom. Zdravotné odvody stúpnu o jeden percentuálny bod, porastie progresivita zdaňovania fyzických osôb, zrušia sa niektoré dni pracovného pokoja a minimálna mzda sa od januára 2026 zvýši na 915 eur. To automaticky zvýši príplatky za prácu počas víkendov a sviatkov. „Stavebníctvo je pracovne náročné odvetvie, preto sa rast mzdových nákladov premieta veľmi citlivo,“ zdôraznil prezident ZSPS.
Do cien vstúpia aj širšie makroekonomické faktory. Európska komisia odhaduje infláciu na Slovensku v roku 2026 na úrovni 4,1 percenta, Národná banka Slovenska predpokladá rast nad 3 percentá. Zároveň sa očakáva medziročné zdraženie dopravných výkonov približne o 5 percent. Významný tlak na ceny vytvárajú aj environmentálne opatrenia.
„Výroba cementu patrí medzi energeticky a environmentálne najnáročnejšie odvetvia, pričom ceny elektriny a plynu boli na Slovensku v roku 2025 vyššie ako priemer EÚ,“ dodáva združenie.
„Od roku 2026 sa začne postupné rušenie bezodplatných emisných povoleniek a zníži sa referenčná hodnota oxidu uhličitého, čo prinúti podniky nakupovať viac emisných povoleniek a uhlíkových kreditov,“ konštatuje ZSPS s tým, že pri cene uhlíka 76 eur za tonu to znamená zvýšenie nákladov o 2,60 až 5,30 eura na tonu, v prípade emisných povoleniek približne o jedno euro na tonu.
Výstavba nesmie spomaliť
Vyššie náklady sa premietnu do cien stavebných materiálov. „Cena tony cementu by sa mohla zvýšiť o 10,50 eura, v niektorých prípadoch až o 14 eur. Cena tony kameniva vzrastie o 1,35 eura,“ dodáva združenie. Následne sa očakáva nárast cien betónových zmesí približne o 5 eur za kubický meter, čo predstavuje zvýšenie o viac ako 8 percent. ZSPS upozorňuje, že betón pritom tvorí 6 až 20 percent celkových nákladov stavby.
„Zdraženie betónu sa preto premietne prakticky do všetkých typov stavieb,“ dodal Kováčik. Napriek očakávanému rastu nákladov však ZSPS nepredpokladá ochladenie stavebnej aktivity. „Investičný dlh Slovenska si vyžaduje zrýchlenie výstavby, nie jej spomalenie. Verím, že tempo rastu stavebníctva sa aj napriek týmto výzvam udrží,“ uzatvára prezident ZSPS.