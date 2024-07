Je dôležité, aby dvere ladili s nábytkom?

Široká ponuka interiérového nábytku do každej izby dáva síce pri výbere trochu viac zabrať, je to však určite lepšie než v minulosti, kedy sme si mohli vybrať z troch typov obývačkovej steny a dvoch kuchýň.

Pri výbere nábytku dovoľte svojmu štýlu a vnútornému nastaveniu, aby sa prejavili. Trend je jedna vec, ale osobný vkus a preferencia sa menia menej často. Ak ste romantická duša, určite zariaďujte v rustikálnom štýle. Pre zaneprázdnených a pragmatických sa hodí industriálny a minimalistický štýl. Hygge je pre vyznávačov ľahkosti bytia a pohodový rodinný život.

Nábytok vyberajte s ohľadom na veľkosť, svetlosť a usporiadanie interiéru. Už dávno neplatí, že všetok nábytok by mal byť tón v tóne, aj keď správne zvolenou kombináciou jednej výraznej farby na častiach nábytku s menej výraznou farbou alebo dekórom nič nepokazíte. Tu platí, že by sa mali kombinovať buď teplé farby s teplými, alebo studené so studenými.

Pri dozariaďovaní interiéru, teda v prípadoch, keď potrebujeme doplniť nejakú časť nábytku k už existujúcemu zariadeniu, platí pravidlo: farbu a dekor nového kusu treba prispôsobiť buď existujúcemu nábytku, podlahe či dverám, alebo siahnuť po úplne odlišnej, kontrastnej farbe. Napríklad, čierna skrinka sa hodí k bielemu nábytku v obývačke a červená skrinka na topánky v chodbe môže sekundovať vešiakovej skrini v drevodekóre jelše.

Oplatí sa vedieť, že každý vzor sa dá skombinovať s bielou, šedou a čiernou farbou.

Dvere výrazné alebo takmer neviditeľné

Vďaka širokému výberu sa dnes pri zariaďovaní netreba obmedzovať ani interiérovými dverami, ktoré z „nutného zla“ povýšili na funkčný a dizajnový doplnok. Dokonca môžu z každej strany vyzerať inak, a tak dokonale dotvoriť zariadenie na oboch stranách.

Trendom v interiérovom dizajne je upokojenie a mierny minimalizmus. Tomu napomáhajú bezzárubňové dvere. Platí, že dvere so zárubňou a bez nej pôsobia zásadne odlišne. Kým v prvom prípade sú dvere výrazným prvkom a priestor opticky rozbíjajú, v druhom prípade doň naopak zapadajú.

„Áno, u nás vieme dizajn dverí urobiť na každej strane z iného materiálu a v inej farbe. Akékoľvek interiérové dvere, či už posuvné alebo klasické, dokážu dobrí výrobcovia prispôsobiť potrebám zákazníkov alebo interiérových dizajnérov. Nie je problém urobiť otváranie naľavo či napravo, smerom von alebo dnu, prispôsobiť výšku aj šírku dverí,“ povedal Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia. To pomáha šetriť priestor a doladiť ho do posledného detailu.

Farby vplývajú na náladu

Do miestností, ktoré slúžia na oddych, si vyberajte zemitejšie a chladnejšie farby nábytku. Naopak, do dennej časti domu a bytu môžete využiť kombináciu teplých farieb či výraznejší dekór na nábytku.

Do chodby, menších a tmavších miestností môžete zvoliť sklenené dvere. Nemusia byť vôbec priehľadné, môžu byť mliečne alebo s dekórom podľa individuálneho výberu, napriek tomu priestor odľahčia a opticky zväčšia. Technológie dnes umožňujú zakomponovať do sklených dverí akýkoľvek vzor, grafiku, plastiku, tapetu. Vyzerá to skutočne efektne.

Už dávno neplatí, že by dvere mali ladiť s podlahou. Prioritou je, aby interiér dopĺňali ako funkčný a zároveň dizajnový prvok. Horúcou novinkou sú dvere až po strop, ktoré unikátnym spôsobom dotvárajú priestor, pričom sú ľahké a praktické. Vysoké dvere vyniknú nielen vo veľkorysých, ale aj v menších priestoroch.

Šikovné vychytávky

Trendom sú aj už spomínané dvere so skrytou zárubňou, ktorá je úplne alebo čiastočne ponorená v stene. Vôbec ju nevidno a vďaka tomu môžu byť dvere buď prvkom v stene, ktorý opticky vystupuje do popredia, alebo, naopak, môžu byť v podstate neviditeľné.

Nové technológie, materiály, ale aj niekoľko patentov umožňujú prémiovým výrobcom vyrábať dvere s najrôznejšou povrchovou úpravou. Preto sa dajú nájsť dvere laminátové, ale aj dvere, ktoré imitujú betón, drevo, kožu, kov, kameň alebo akýkoľvek iný materiál. Vedeli ste, že dobré dvere môžu byť aj bez prahu? Sú veľmi praktické v domácnosti s deťmi či staršími ľuďmi, ale aj pri udržiavaní čistoty. Navyše, aj taká zdanlivá drobnosť ako absencia prahu pomáha vnímať interiér ako kompaktný celok, kde nič neruší.

Ak budú vo vašom bývaní schody, dobrý interiérový dizajnér by určite odporúčal investovať do soklových líšt s osvetlením a do nadčasového samonosného schodiska. „To môže byť v kombinácii rôznych ušľachtilých materiálov, ako je drevo, betón, tvrdené sklo, no môže byť aj celokovové či nerezové. Podľa dizajnu môžu byť solitérom v priestore alebo, naopak, môžu byť nenápadné a nechajú vyniknúť okolitý interiér,“ doplnil T. Barbořík.

Dizajn ruka v ruke s funkčnosťou

Pri výbere dverí odporúčame sústrediť sa okrem dizajnu aj na to, do akej miery dokážu odizolovať hluk alebo zápach. Treba sa však zaujímať aj o to, ako ľahko sa dvere otvárajú a zatvárajú, či sú pritom hlučné a či sa dajú jednoducho zamknúť a odomknúť. Pri závesných posuvných dverách odporúčame preveriť si, či má dojazd poistku proti tomu, aby sa dvere prudko a rýchlo zavreli.