Voľby by vyhral Smer-SD a do parlamentu by išla aj SNS, Republika a SaS majú rovnakú podporu

Voľby do Národnej rady SR by vyhrala strana Smer – sociálna demokracia so ziskom 23,5 percenta. Za ňou sa umiestnilo hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 21,7 percenta ľudí a strana Hlas – sociálna demokracia, ktorej dôveruje 15,5 percenta priaznivcov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO realizovaný pre TV JOJ 24 na vzorke tisíc respondentov. Zber dát sa uskutočnil v období od 9. júla do 15. júla.

Do parlamentu by sa ešte okrem spomínaných troch strán dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie, dôveruje mu 7,4 percenta opýtaných a hnutie Republika s podporou 5,6 percenta voličov. Rovnaký počet voličov ako hnutie Republika by volilo stranu Sloboda a Solidarita.

Mandát poslanca by si mohli uplatniť aj v Slovenskej národnej strane, ktorej v prieskume namerali rovných 5 percent. Pod päťpercentnou hranicou ostala strana Demokrati, Magyar Szövetség – Maďarská aliancia či koalícia hnutie Slovensko, Kresťanská únia a strana Za ľudí.