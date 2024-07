Progresívci by v parlamentných voľbách porazili Smer, „tesne pred bránami“ by skončili Demokrati či SNS

Voľby do Národnej rady SR by vyhralo hnutie Progresívne Slovensko s 22,6 percentom hlasov. Za ním by sa umiestnila strana Smer – sociálna demokracia, ktorú by volilo 22,5 percenta priaznivcov a strana Hlas – sociálna demokracia s 13,1 percentom voličov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý organizovala agentúra NMS Market Research Slovakia pre portál Aktuality. Prieskum bol realizovaný na vzorke 1 020 respondentov v období od 4. júla do 8. júla.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika, ktoré by si vo voľbách vybralo sedem percent voličov a taktiež Kresťanskodemokratické hnutie s podporou šesť percent priaznivcov.

Poslednou parlamentnou stranou by sa stala Sloboda a Solidarita, ktorej v prieskume dôveruje 5,1 percenta ľudí. „Tesne pred bránami“ sa umiestnila strana Demokrati, hnutie Slovensko a Slovenská národná strana.