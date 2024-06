Vláda schválila navýšenie základného imania Eximbanky o 250 miliónov eur

Základné imanie Eximbanky by sa malo navýšiť o 250 mil. eur. Vyplýva to z návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania banky, ktorý v stredu schválila vláda.

Týmito zdrojmi by sa mal posilniť fond na záruky sumou 100 mil. eur a fond na krytie neobchodovateľných rizík objemom 150 mil. eur.

Zámer kapitálového posilnenia

Ide o reakciu na programové vyhlásenie vlády, kde vláda vníma potrebu podpory exportu tovarov a služieb na zahraničné trhy, vrátane potreby podpory investícií slovenských firiem v zahraničí a ich účasti v zahraničných konzorciách na projektoch v zahraničí. Návrh dal generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.

Zámerom navrhovaného kapitálového posilnenia banky je zabezpečenie aktuálnej potreby nárastu jej obchodných činností a vytvorenie predpokladov pre ich udržanie v nasledujúcich rokoch.

Kapitálové posilnenie prispeje k zintenzívneniu podpory vývozu v rôznych oblastiach. Ide napríklad o uspokojenie narastajúceho dopytu v oblasti energetického priemyslu, ako dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ale aj v oblasti poľnohospodárstva a zdravotníctva.

Podpora vývozcov

Taktiež je to vypĺňanie vznikajúcich trhových medzier, vrátane odvetví, ktoré pre korporátne politiky zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku majú limitovaný prístup k financovaniu ich potrieb. Ide napríklad o bezpečnostný a obranný priemysel spadajúci pod priemyselnú výrobu v oblasti výroby kovov a kovových konštrukcií.

Je to aj podpora vývozcov pri ich exportných a investičných aktivitách, a to najmä na trhoch mimo EÚ, zvyšovanie exportného potenciálu malých a stredných podnikov, či aktívna spolupráca s komerčnými bankami, a to najmä v prípade objemovo významnejších exportných transakcií.