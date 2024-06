Základné imanie Eximbanky sa navýši o 250 miliónov eur, dôvodom je podpora investícií slovenských firiem

Základné imanie Eximbanky by sa malo navýšiť o 250 mil. eur. Vyplýva to z návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania banky. Týmito zdrojmi by sa mal posilniť fond na záruky a fond na krytie neobchodovateľných rizík.

Podpora exportu na zahraničné trhy

Ide o reakciu na programové vyhlásenie vlády, kde vláda vníma potrebu podpory exportu tovarov a služieb na zahraničné trhy, vrátane potreby podpory investícií slovenských firiem v zahraničí a ich účasti v zahraničných konzorciách na projektoch v zahraničí. Návrh do pripomienkového konania dal generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.

Eximbanka v tomto roku a nasledujúcich obdobiach očakáva pokračujúci trend nárastu priameho financovania prostredníctvom priamych vývozných úverov a priamych dovozných úverov, vystavených bankových záruk a poisťovania exportných úverov.

Priame vývozné a dovozné úvery

V prípade financovania klientov Eximbanky prostredníctvom priamych vývozných úverov a priamych dovozných úverov sa očakáva v zmysle schváleného tohtoročného rozpočtu banky medziročný nárast o 77,8 mil. eur, resp. o 17 %.

Zároveň Eximbanka pre zvýšený záujem klientov predpokladá nárast portfólia poskytnutých úverov v porovnaní s rozpočtovanou hodnotou pre rok 2024. Rastúci trend objemu poskytnutých úverov očakáva aj v rokoch 2025 až 2027.

Taktiež predpokladá nárast objemu vystavených bankových záruk v porovnaní s rozpočtovanou hodnotu pre rok 2024 o takmer 200 mil. eur. Trend posilňovania angažovanosti z bankových a aj poisťovacích činností očakáva spoločnosť aj v rokoch 2025 až 2027. Z hľadiska komoditného zamerania bude mať najväčší podiel na financovaní a vystavovaní bankových záruk energetický, obranný a bezpečnostný priemysel.