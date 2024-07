Presun úspor do indexových fondov v rámci druhého piliera pokračuje, je v nich už niekoľko miliárd eur

Pred rokom v júli sa začal presun úspor pasívnych sporiteľov z dlhopisových do indexových fondov. Tie majú podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností v dlhodobom horizonte vyšší potenciál zhodnotenia.

Ku koncu prvého polroka bolo už vyše 10 miliárd eur v indexových fondoch, čiže takmer 64,8 percenta majetku sporiteľov. Proces bude trvať do konca roku 2025 a môže sa v dôchodkových správcovských spoločnostiach podľa asociácie líšiť periodicitou či výškou presunov.

Rastúci počet sporiteľov

Objem úspor v druhom pilieri ku koncu prvého polroka bol 15,69 miliardy eur. Na medziročnom historicky najvyššom prírastku spravovaného majetku sa podieľal podľa asociácie kontinuálne rastúci počet sporiteľov, ako aj zhodnotenie úspor vo výkonných indexových fondoch.

„Presun úspor priniesol aktuálne výborné zhodnotenie novým aj starším sporiteľom. V dôchodkovom sporení je však dôležitá dlhodobá a konzistentná stratégia,“ pripomína predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov.

V roku 2024 sa však znížili odvody do druhého piliera na štyri percentá. To bude mať podľa asociácie najsilnejší dosah na mladú generáciu a ich zásluhové dôchodky. Proces znižovania odplát za správu úspor pokračuje a aktuálne je to 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Predvolená investičná stratégia

Ku koncu prvého polroka si v predvolenej investičnej stratégii sporilo 707 300 sporiteľov. Sú to podľa asociácie mladší aj starší pasívni sporitelia, ktorí nezamietli ponuku na presun.

Sú to zároveň aj noví sporitelia, ktorí vstúpili do druhého piliera od mája 2023, a nevyviazali sa z navrhovanej stratégie. Po roku od začiatku reformy druhého piliera tak sporitelia v predvolenej investičnej stratégii predstavujú z celkového počtu vyše 37 percent.

Predvolená investičná stratégia riadi rozloženie majetku sporiteľa počas celého času sporenia. Zvoliť si ju môže každý sporiteľ a kedykoľvek sa z nej môže vyviazať. Stratégia reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť úspory v indexovom fonde a potom sa jeho zastúpenie znižuje o štyri percentá ročne v prospech dlhopisového fondu.

Objem vyplácaných dôchodkov

Ku koncu júna si na budúci dôchodok v druhom pilieri sporilo viac ako 1,9 milióna sporiteľov. Za prvý polrok vstúpilo do druhého piliera dobrovoľne vyše 32-tisíc sporiteľov a vyše 48-tisíc sporiteľov, ktorí vstúpili na pracovný trh, pridelila Sociálna poisťovňa.

V roku 2024 podľa asociácie prudko narástol objem vyplácaných druhopilierových dôchodkov najmä pre predčasné dôchodky. Zatiaľ čo za celý rok 2023 dôchodkové správcovské spoločnosti vyplatili dôchodky viac ako 126 miliónov eur, v prvých piatich mesiacoch toho roku je to už 102 miliónov eur.