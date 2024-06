Nespravodlivé 13. dôchodky? Mám odkrútených 42 rokov a dostanem ako niekto, kto odrobil len desať, sťažujú sa seniori

Diskusia o trinástych dôchodkoch rozdeľuje spoločnosť. Ozývajú sa totiž kritici a aj seniori, podľa ktorých si niektorí dôchodcovia nezaslúžia plnú sumu. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, ide o tých, ktorí väčšinu života pracovali v zahraničí alebo nepracovali vôbec.

​„Ja mám odkrútených 42 rokov a dostanem tak ako niekto, kto odrobil len desať rokov. Nie je to spravodlivé,“ hovorí jedna z dôchodkýň a pridáva sa k nej muž. ​„Nie je to spravodlivé, pretože v živote nerobil, nevie ani, ako vyzerá lopata.“

Týka sa to desaťtisícov ľudí

Môže ísť napríklad o situáciu, keď si človek odpracuje na Slovensku tri roky a ďalšie štyri roky získal za dobu štúdia a základnú vojenskú službu. Po Nežnej revolúcii sa presťahoval do Nemecka, kde žil a pracoval. Na dôchodok sa však vrátil na Slovensko, kde mu Sociálna poisťovňa za sedem rokov dôchodkového poistenia vypláca starobný dôchodok 95 eur a 1 500 eur dostáva z Nemecka.

Odborník na dane a odvody Jozef Mihál hovorí, že takýchto ľudí je na Slovensku desaťtisíce. ​„No a ten zlý vtip je potom v tom, že každý, kto poberá čo len jedno euro zo sociálnej poisťovne, dostane tú plnú sumu 13. dôchodku – 606 eur,“ dodal bývalý minister práce.

Koalícia pripúšťa zmeny

Ficovu vládu k zmene preto vyzývajú samotní dôchodcovia a žiadajú prehodnotenie. Koalícia pripúšťa legislatívne zmeny, ktoré by mali nastať na jeseň. Do určitej miery by sa zohľadňovali napríklad odrobené roky.

„Ľudia, ktorí síce majú minimálny dôchodok, ale robili možno len na dohody alebo na nejaký čiastočný pracovný úväzok, mali iným spôsobom riešený trinásty dôchodok ako tí, ktorí si poctivo odrobili všetky roky v plnom pracovnom úväzku. Mám informáciu, že ministerstvo na tom pracuje,“ ozrejmil poslanec za Hlas-SD Ján Richter.

