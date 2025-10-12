Pellegrini skritizoval opozíciu, pri konsolidácii majú populistické reči, ale riešenia im chýbajú

Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu chýbal v rámci diskusií o podobe konsolidácie verejných financií relevantný návrh zo strany kritikov vládneho návrhu. Ako v nedeľu povedal v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3, takýmto návrhom podľa neho nie sú „populistické výkriky“ o rušení rôznych opatrení, ktoré by mali viesť k ušetreniu miliárd eur.
Slovensko podľa rozpočtovej rady čaká rekordné zdanenie práce, prekročí aj priemer Európskej únie
„Ja si pamätám aj to, keď hovoril (šéf hnutia Slovensko a expremiér) Igor Matovič počas celej kampane (pred voľbami v roku 2020, pozn. SITA), že ročne sa ukradne jedna alebo dve miliardy eur,“ povedal prezident s tým, že keď Matovič následne vládol, nikde tie miliardy nebolo vidieť. „Naopak, bolo ešte viac peňazí prehajdákaných,“ vyhlásil Pellegrini.
Opozícia spustila k návrhu rozpočtu paľbu kritiky. Šimečka hovorí o čistom priznaní prehry - VIDEO
Prezident doplnil, že lacné populistické rozprávačky o tom, ako niekto všetko zmení, ho už neohurujú. „Zatiaľ som nevidel fakt odborne a dobre pripravenú alternatívu, ktorá by dokázala, že to vie robiť lepšie,“ dodal Pellegrini.