Pellegrini skritizoval opozíciu, pri konsolidácii majú populistické reči, ale riešenia im chýbajú

Prezident doplnil, že lacné populistické rozprávačky o tom, ako niekto všetko zmení, ho už neohurujú.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
PREZIDENT: Obed s predstaviteľmi opozičných strán
Zľava: Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, predseda kresťanských demokratov (KDH) Milan Majerský, predseda strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka a prezident SR Peter Pellegrini (tretí sprava) počas stretnutia pred začatím spoločného obeda prezidenta SR s predstaviteľmi opozičných strán v Prezidentskom paláci. Bratislava, 17. september 2024. Foto: Archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Ekonomika

Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu chýbal v rámci diskusií o podobe konsolidácie verejných financií relevantný návrh zo strany kritikov vládneho návrhu. Ako v nedeľu povedal v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3, takýmto návrhom podľa neho nie sú „populistické výkriky“ o rušení rôznych opatrení, ktoré by mali viesť k ušetreniu miliárd eur.

„Ja si pamätám aj to, keď hovoril (šéf hnutia Slovensko a expremiér) Igor Matovič počas celej kampane (pred voľbami v roku 2020, pozn. SITA), že ročne sa ukradne jedna alebo dve miliardy eur,“ povedal prezident s tým, že keď Matovič následne vládol, nikde tie miliardy nebolo vidieť. „Naopak, bolo ešte viac peňazí prehajdákaných,“ vyhlásil Pellegrini.

Prezident doplnil, že lacné populistické rozprávačky o tom, ako niekto všetko zmení, ho už neohurujú. „Zatiaľ som nevidel fakt odborne a dobre pripravenú alternatívu, ktorá by dokázala, že to vie robiť lepšie,“ dodal Pellegrini.

Viac k osobe: Igor MatovičPeter Pellegrini
Firmy a inštitúcie: Matovičovo hnutie Slovensko
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia verejných financií Opozícia Štátny rozpočet televízia TA3

