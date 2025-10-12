Štát spúšťa daňovú amnestiu. Odpustí pokuty aj úroky, dlžníci však musia zaplatiť do júna 2026

Štát chystá daňovú amnestiu, ktorá má umožniť tisícom dlžníkov zbaviť sa sankcií a úrokov z omeškania. Podľa návrhu opatrenia, ktoré bude účinné od 1. októbra 2025, sa amnestia bude týkať všetkých daňových subjektov, ktoré majú k 30. septembru 2025 evidovaný daňový nedoplatok alebo do tohto dátumu nepodali daňové priznanie. Ak svoj dlh vyrovnajú alebo priznanie dodatočne podajú v určenom náhradnom termíne, štát im odpustí pokuty aj úroky.
Rozhodujúcim bude prvý polrok
Ako informuje finančná správa, rozhodujúcim obdobím bude prvý polrok 2026. Daňovník, ktorý medzi 1. januárom a 30. júnom 2026 zaplatí svoj nedoplatok alebo dodatočne podá priznanie, získa plné odpustenie sankcií.
„Ak dlžník splní uvedené podmienky, štát mu odpustí úroky z omeškania a pokuty, ktoré mu vznikli za oneskorenú úhradu dane či za oneskorené podanie daňového priznania,“ uvádza finančná správa. Ide pritom o opatrenie, ktoré môže pre mnohých predstavovať značnú finančnú úľavu, pretože sankcie a úroky často dokážu pôvodný dlh navýšiť o desiatky až stovky percent.
Drahšia práca, menej sviatkov a nové dane. Čaká nás konsolidácia za miliardy
Daňová amnestia sa bude vzťahovať aj na prípady, keď daňovník podá dodatočné daňové priznanie a prizná vyššiu sumu dane než v pôvodnom priznaní. Ak tak urobí počas stanoveného obdobia a dlžnú sumu zaplatí, finančná správa od pokuty upustí. Cieľom opatrenia je motivovať podnikateľov aj fyzické osoby, aby si svoje povinnosti dodatočne splnili dobrovoľne a aby štát získal aspoň samotnú istinu dane.
Štát dáva druhú šancu
Ide o mimoriadne opatrenie, ktoré má pomôcť konsolidovať verejné financie, no zároveň nevyvolať odpor u daňovníkov. Štát týmto krokom dáva druhú šancu tým, ktorí z rôznych dôvodov zlyhali pri plnení daňových povinností, pričom sám získa reálne peniaze, ktoré by inak vymáhal dlhé roky.
Návrh rozpočtu spustil na rokovaní tripartity ostrú výmenu názorov, odbory nevylučujú ani protesty – VIDEO
Finančná správa však zároveň varuje pred predčasným splatením. „Ak dlžník uhradí nedoplatok alebo podá daňové priznanie pred 1. januárom 2026, amnestia sa na neho nevzťahuje a pokutu aj úrok z omeškania mu správca dane vyrubí,“ upozorňuje inštitúcia. Inými slovami, aby sa daňovník kvalifikoval na odpustenie sankcií, musí postupovať presne podľa stanovených termínov.