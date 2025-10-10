Osobné bankroty rastú a zasahujú aj celé rodiny, z demografického pohľadu sa objavil nový trend

September priniesol druhý najvyšší počet bankrotov v roku 2025.
September sa zaradil medzi mesiace s najvyšším počtom osobných bankrotov v tomto roku. Podľa dát spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau zbankrotovalo v deviatom mesiaci 936 dlžníkov, čo predstavuje druhý najvyšší počet v roku 2025. Od začiatku januára do konca septembra pritom osobný bankrot vyhlásilo už 6 780 obyvateľov Slovenska.
Ako uvádza hlavná analytička CRIF Jana Marková, v porovnaní s augustom ide o 32-percentný nárast a v medziročnom porovnaní o 51-percentný rast.
„Ešte je priskoro hodnotiť celý rok 2025, zatiaľ sa vo vývoji osobných bankrotov z dlhšej perspektívy nerysuje anomália. Vo vyšších septembrových číslach sa ešte neodráža súčasná nepriaznivá ekonomická situácia ani druhý balík konsolidačných opatrení,“ uviedla analytička s tým, že dôvodom je podmienka minimálne rok trvajúcej exekúcie či iného vykonávacieho konania. Podľa Markovej preto dlžníci zatiaľ riešili predovšetkým zbavenie sa starších dlhov.
Osobný bankrot zasahuje aj celé rodiny
Z celkového počtu osobných bankrotov v septembri si 916 ľudí zvolilo formu konkurzu a 20 sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Väčšinu tvorili nepodnikatelia, ktorých bolo 842, zatiaľ čo podnikateľov bolo len 94. Zaujímavý je aj geografický a sociálny pohľad na štatistiky.
Vysoké koncentrácie bankrotov sa objavili v malých obciach, kde sú sociálne a ekonomické problémy dlhodobo najviditeľnejšie. V dedinke Priečna v okrese Poprad zbankrotovalo až sedem ľudí, v Kecerovciach pri Košiciach šesť a v Krížovej Vsi z Kežmarského okresu šesť členov jednej rodiny s priezviskom Hangurbadžo. Päť dlžníkov pochádzalo z obce Červenica v okrese Prešov.
Priemerný Slovák vyše 10-tisíc eur a Čech takmer 35-tisíc eur, v regióne patríme medzi najmenej majetných
Ľudia bez domova tvorili 13,3 percenta všetkých bankrotujúcich, čo je o niečo menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Celkovo ich bolo 122, pričom šiesti mali trvalý pobyt vedený na známej virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A v Bratislave. Osobný bankrot pritom zasahuje aj celé rodiny. V septembri bolo medzi dlžníkmi 21 manželských párov a 20 osôb s príbuzenskými väzbami.
Nový trend
Najviac bankrotov sa opäť týkalo ľudí v produktívnom veku. Vo vekovej skupine 40 až 49 rokov ich bolo až 30,1 percenta. Z demografického pohľadu sa v septembri objavil nový trend, a to nárast počtu žien senioriek. Zbankrotovalo 36 šesťdesiatničiek a deväť sedemdesiatničiek, čo je v rámci roka najvyšší počet. Spolu s mužmi tvorili seniori vo veku nad 60 rokov 10,7-percentný podiel všetkých dlžníkov.
August priniesol rekordný počet osobných bankrotov, v štatistikách sa objavil aj 88-ročný senior bez domova
Muži pritom stále tvoria väčšinu. V septembri ich bolo 597, čo predstavuje 63,8 percenta všetkých prípadov. Bankrot najčastejšie postihuje ľudí so základným alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí predstavovali až 97,7 percenta zbankrotovaných. Vysokoškolákov bolo len 22, rovnomerne rozdelených medzi mužov a ženy.
Bankroty z hľadiska regiónov
Regionálne najhoršiu situáciu vykázal Prešovský kraj, kde bankrot vyhlásilo 226 ľudí. Nasledoval Košický kraj so 147 dlžníkmi a prekvapivo aj Bratislavský kraj so 135 prípadmi, čo je jeho najvyššia hodnota v tomto roku. V hlavnom meste, ktoré sa považuje za ekonomicky najsilnejší región, tak september prekvapil nepriaznivým vývojom. V ďalších krajoch sa počet bankrotov pohyboval od 120 v Nitrianskom po 53 v Žilinskom kraji, ktorý dopadol najlepšie.
Slovensko potrebuje podľa odborníka viac investičného myslenia a menej bežných účtov
Súdy zároveň zrušili v septembri štyri oddlženia pre nepoctivý zámer a dvoch dlžníkov pridali do Registra diskvalifikácií. Naopak, dve osoby boli z registra po uplynutí päťročného trestu vymazané. Zároveň súdy zrušili 1 252 konkurzov z predchádzajúcich období, čo je najvyšší počet v roku 2025. Z nich bolo 1 170 zrušených pre nedostatok majetku a 82 po splnení rozvrhu výťažku.