Trump ohlásil nové 100-percentné clá na Čínu, akciové trhy reagovali poklesom

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil zavedenie ďalších 100-percentných ciel na čínske výrobky a pohrozil zrušením stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, čím opäť rozprúdil obchodnú vojnu s Pekingom v spore o vývozné obmedzenia vzácnych zemín.
Trump uviedol, že nové clá spolu s americkými exportnými kontrolami na „akýkoľvek a všetok kritický softvér“ vstúpia do platnosti od 1. novembra ako odplata za „mimoriadne agresívne“ kroky Číny.
Trhy reagovali poklesom
Akciové trhy reagovali poklesom, pričom na Wall Street index Nasdaq klesol o 3,6 percenta a S&P 500 o 2,7 percenta.
Čínske tovary už čelia 30-percentným clám zo strany USA, ktoré Trump zaviedol s obvineniami Pekingu z podpory obchodu s fentanylom a nespravodlivých praktík. Čína na oplátku uvalila clá vo výške 10 percent.
Trump pred oznámením ciel počas piatka varoval, že Čína rozposlala listy krajinám sveta s informáciami o vývozných obmedzeniach vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre výrobu smartfónov, elektromobilov, vojenskej techniky a obnoviteľných zdrojov energie. Čína dominuje v produkcii a spracovaní týchto materiálov.
Možné zrušenie stretnutia s čínskym lídrom
„Nemôžeme dovoliť, aby Čína držala svet ako rukojemníka,“ napísal Trump a označil postoj Pekingu za „veľmi nepriateľský“.
Prezident tiež spochybnil svoje plány na stretnutie s Si Ťin-pchingom na samite APEC v Južnej Kórei, ktoré malo byť prvým stretnutím lídrov dvoch najväčších ekonomík sveta od januára, keď Trump opäť nastúpil do úradu. „Mal som sa stretnúť s prezidentom Sim o dva týždne na APEC, ale teraz sa zdá, že na to nie je dôvod,“ napísal Trump na platforme Truth Social.
Neskôr v Oválnej pracovni novinárom povedal, že stretnutie nezrušil, ale nie je isté, či k nemu dôjde. „Nezrušil som ho, ale neviem, či sa uskutoční. Každopádne tam budem.“
Trump vyjadril nepochopenie pre čínske kroky a tvrdil, že „v Číne sa dejú veľmi zvláštne veci“ a že krajina sa stáva „veľmi nepriateľskou“. Dodal, že iné krajiny kontaktovali USA s hnevom na „veľkú obchodnú nepriateľskosť Číny, ktorá prišla z ničoho nič“.