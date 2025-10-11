Drahšia práca, menej sviatkov a nové dane. Čaká nás konsolidácia za miliardy

Slovensko čaká od roku 2026 najrozsiahlejšia vlna legislatívnych a daňových zmien za poslednú dekádu. Parlament už schválil a prezident podpísal tretí konsolidačný balík, ktorý má pomôcť znížiť deficit verejných financií. Odborníci sa však zhodujú, že hoci cieľom je ozdraviť rozpočet, dôsledky opatrení pocítia najmä podnikatelia, živnostníci a zamestnávatelia.
„V praxi bude potrebné venovať pozornosť najmä úprave daňových povinností, zvýšeným odvodom a zmenám pri DPH,“ hodnotí partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Leo Teodor Vojčík, podľa ktorého je vhodné pripraviť sa na zmeny v predstihu, keďže účinnosť nadobudnú od začiatku roka 2026. Ako dodáva, firmy by mali sledovať nové limity minimálnej dane, zvýšené odvody a nové úhrady za primárne stavebné materiály.
Nové pásmo minimálnej dane pre firmy
Jednou z najvýraznejších zmien je zavedenie nového pásma minimálnej dane pre právnické osoby. Spoločnosti s ročným zdaniteľným príjmom nad 5 miliónov eur zaplatia namiesto doterajších 3 840 eur až 11 520 eur, pričom ostatné pásma zostávajú nezmenené.
Daňová záťaž sa zvýši aj pre fyzické osoby. Podľa konzultantky Kristíny Ovsákovej z účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group sa progresívne sadzby rozšíria až na štyri pásma. Pri príjmoch nad 75 000 eur ročne bude daň dosahovať 35 %, pričom ústavní činitelia a poslanci budú platiť ešte o 10 % viac.
Konsolidačný balíček zvýši „daňový klin“. Analytici priblížili, o koľko eur viac zoberie štát z výplat Slovákov
Zmeny sa dotknú aj samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré budú po novom povinné platiť odvody skôr. Už od šiesteho mesiaca podnikania. Minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje zo súčasných 50 % na 60 % priemernej mzdy, čo podľa Ovsákovej znamená rýchlejšie zvýšenie nákladov v začiatkoch podnikania a potrebu finančných rezerv. Minimálne mesačné odvody pre SZČO tak stúpnu z dnešných zhruba 344 eur na 425 eur, teda asi o 81 eur viac než v roku 2025.
Vyššie odvody a zmeny pri práceneschopnosti
Zásadným opatrením je aj zvýšenie odvodov zamestnávateľov o jedno percento, pričom odvody za zdravotne postihnutých stúpnu o polovicu menej. Zároveň sa ruší výnimka, podľa ktorej sa počas PN, materskej či ošetrovného neplatili odvody z príjmu. Po novom sa poistné bude odvádzať aj z odmien vyplatených spätne.
Od apríla 2026 sa zamestnávateľom predĺži povinnosť vyplácať náhradu mzdy počas práceneschopnosti z 10 na 14 dní, až potom preberá platby Sociálna poisťovňa.„Bude to znamenať vyššie personálne náklady, najmä pre menšie firmy,“ upozorňuje Ovsáková. Podľa Vojčíka sa tým zároveň zásadne mení organizácia práce a plánovanie prevádzky.
Pellegrini podpísal konsolidačný balíček, odobril aj odbremenenie živnostníkov od transakčnej dane
Do podnikateľského prostredia zasiahne aj nový osobitný odvod pre správcov investičných fondov, dôchodkové spoločnosti či kolektívne investovanie. Sadzba sa zvýši zo 4,36 % na 15 %. „To bude znamenať vyššie náklady pre správcov fondov a nižšie čisté výnosy investorov,“ dodáva Ovsáková.
Zmeny pri DPH a používaní firemných áut
Vládny balík prináša aj environmentálny prvok. Teda úhradu za primárne stavebné materiály vo výške 1,35 eura za tonu ťaženého štrku, piesku či kameňa. Podľa Vojčíka má toto opatrenie podporiť recykláciu materiálov a obmedziť novú ťažbu, no podľa daňových poradcov prinesie aj tlak na rast cien stavebných prác.
Zmeny nastávajú aj v oblasti DPH a podnikania s motorovými vozidlami. Ak podnikateľ používa vozidlo nielen na podnikanie, ale aj na súkromné účely, odpočet DPH sa obmedzí na 50 %. Obmedzenie sa týka nielen kúpy, ale aj paliva, opráv, údržby a ďalších súvisiacich výdavkov. Podnikatelia budú mať tiež novú oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu, ak si ešte uplatnia 100 % odpočet dane.
Slovenská ekonomika spomalí, RRZ vidí riziká najmä v budúcich konsolidačných opatreniach aj čerpaní eurofondov
Od roku 2026 budú musieť všetky firmy umožniť bezhotovostné platby. Kartou alebo QR kódom. „Harmonogram počíta s prípravou registračných pokladníc v novembri 2025, od januára 2026 so skúšobnou prevádzkou a od marca už s povinnou akceptáciou,“ vysvetľuje Vojčík.
Firmy by sa mali pripraviť už teraz
Medzi sociálne opatrenia patrí aj generálny daňový pardon. Teda amnestia na sankcie a úroky z omeškania. Týka sa nezaplatených alebo nepriznaných daní, ak ich daňovníci uhradia v období od 1. januára do 30. júna 2026. Nevzťahuje sa však na miestne dane, preddavky a osobitné odvody.
Tretí konsolidačný balík mení aj režim štátnych sviatkov. Ruší sa 17. november a dočasne aj 8. máj a 15. september. Zákaz predaja počas sviatkov sa výrazne obmedzí, pričom zostane len pre Nový rok, Veľký piatok, Štedrý deň popoludní a Vianoce. Zvyšuje sa aj DPH na sladkosti, zmrzlinu, slané pochutiny a džemy, čo sa prejaví v spotrebiteľských cenách.
Najvyššie dane v histórii Slovenska podľa RRZ nebudú stačiť na rastúce výdavky, konsolidácia zlyháva
Podľa Kristíny Ovsákovej tretí konsolidačný balík smeruje k ozdraveniu verejných financií, no jeho praktický dosah bude znamenať najmä zvýšenie záťaže pre podnikateľské prostredie. Firmám preto odporúča pripraviť sa včas, a to prehodnotiť financie, optimalizovať náklady a upraviť štruktúru odmeňovania.„Firmy a živnostníci by sa mali pripraviť na vyššiu daňovo-odvodovú záťaž a rýchlo reagovať na legislatívne zmeny,“ dodáva.