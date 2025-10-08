Opozícia spustila k návrhu rozpočtu paľbu kritiky. Šimečka hovorí o čistom priznaní prehry - VIDEO

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2026 vyvolal prudkú politickú búrku. Opozícia sa zhodla, že ide o dokument, ktorý Slovensko neposúva k ozdraveniu verejných financií, ale k ich hlbšiemu rozkladu. Kým vláda ho prezentuje ako súčasť konsolidačného úsilia, podľa opozičných strán ide skôr o „rozpočet chudoby, recesie a bankrotu“.
Stagnácia krajiny
Predseda Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka označil návrh rozpočtu za pokračovanie politiky, ktorá krajinu vedie k stagnácii.
„Rok 2026 má byť podľa všetkých projekcií obdobím, keď naša ekonomika zastane. Budeme mať mizivý hospodársky rast, vysokú infláciu a čoraz viac ľudí ohrozených chudobou. Už dnes ide o približne milión Slovákov. Namiesto toho, aby rozpočet túto trajektóriu otočil, ju ešte zrýchľuje,“ vyhlásil. Tvrdí, že vláda namiesto reálnej konsolidácie len zvyšuje dane a odvody, pričom dlh ďalej rastie.
„Po roku 2026, po troch vlnách konsolidácie a po všetkých rečiach o zodpovednosti, bude deficit v roku 2027 ešte vyšší než pri Ficovom nástupe, až päť percent. Je to čisté priznanie prehry,“ dodal Šimečka.
Kišš hovorí o „pamflete bez reálneho plánu“
Podobne tvrdý tón zvolil aj poslanec PS Štefan Kišš, podľa ktorého ide o „pamflet bez reálneho plánu„. Tvrdí, že vláda šetrí na investíciách do nemocníc, škôl a ciest, no nie na vlastnej prevádzke. Kritizuje tiež, že kabinet si do prognóz započítava „zázračné“ čerpanie eurofondov po roku 2027, ktoré podľa neho nie je reálne.
„Ak majú kúzelníka, ktorý to dokáže, nech ho pošlú už teraz,“ dodal s iróniou. Kišš upozornil, že po skončení tohto volebného obdobia bude dlh na jedného Slováka o 5 000 eur vyšší ako pri nástupe súčasnej vlády, bez toho, aby občania pocítili zlepšenie životnej úrovne.
Dlh ďalej rastie
Ešte ostrejšiu rétoriku použili Demokrati. Bývalý premiér Eduard Heger považuje rozpočet za „fiškálnu katastrofu, ktorá ohrozuje budúcnosť Slovenska“.
„Vláda sľubovala ozdravenie, no priniesla rekordný deficit. Tento rozpočet nie je plán zodpovedného hospodárenia, ale plán rastu dlhu,“ povedal Heger. Upozornil, že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) deficit prekročí päť percent HDP a dlh do roku 2027 narastie až na 65,7 percenta HDP.
„Tri konsolidačné balíčky a výsledok? Dlh rastie ďalej, výdavky sa nekrotia a reformy nikde. Je to rozpočet bez vízie, bez odvahy a bez budúcnosti,“ uzavrel Heger.
Jakab obvinil vládu z ožobračovania občanov
Kritiku ešte vyostrilo hnutie Slovensko. Poslanec Július Jakab označil rozpočet za „rozpočet bankrotu Slovenskej republiky“. „Ficova vláda sa po nástupe k moci zaviazala, že bude šetriť. Odvtedy však každý rok zadlžuje Slovensko o viac ako šesť miliárd eur, a to vrátane budúceho roka,“ upozornil.
Vládu obvinil z ožobračovania občanov, zvyšovania daní a poplatkov, no aj z nafúknutia štátneho aparátu, ktorý je podľa neho o 40 % drahší ako predtým. Kritizoval aj stav zdravotníctva, kde napriek zdvojnásobeniu rozpočtu ľudia necítia žiadne zlepšenie. „To, čo predstavil minister Kamenický, nie je konsolidácia, ale cesta do finančnej priepasti,“ dodal Jakab.
Opozičné strany sa tak zhodujú, že súčasný návrh rozpočtu je dôkazom, že vládna konsolidácia neprináša želaný efekt. Hoci má ozdraviť verejné financie, podľa nich v skutočnosti spomaľuje ekonomiku, zvyšuje zadlženie a zhoršuje životnú úroveň obyvateľov.