Májová inflácia po roku spomalenia opäť stúpla na 2,2 percenta. Zdraželi potraviny aj nealkoholické nápoje

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v máji vzrástli medzimesačne o 0,1 %. Medziročná inflácia tak po roku nepretržitého spomaľovania nepatrne poskočila a dosiahla 2,2 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, tempo zdražovania však stále patrilo k najnižším za posledné tri roky.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v piatom mesiaci opäť vzrástli, a to medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj stravovacie a ubytovacie služby. Medziročnú infláciu ovplyvnili okrem potravín aj vyššie ceny alkoholu, tabaku a pohonných látok. Ceny za bývanie a energie klesli prvýkrát za tri roky.

Čo prispelo k zrýchleniu inflácie

Ako k zverejneným údajom uviedli analytici Národnej banky Slovenska, k zrýchleniu inflácie prispeli potraviny a regulované ceny. Ceny potravín v máji medziročne rástli o 0,6 %, analytici pritom predpokladajú krátkodobé zrýchľovanie cien potravín do augusta 2024.

Napriek tomu bude podľa nich do konca tohto roka vrcholiť prenos poklesu cien agrokomodít, cien prvovýroby a výroby potravín pre domáci trh.

„Do konca roka 2024 ostane medziročný rast cien potravín v rozmedzí 0 až 2 %,“ avizujú.

Odznenie vplyvu zrušenia „stravovania zadarmo“

Najvýraznejšie však k zrýchleniu inflácie a regulovaných cien podľa analytikov Národnej banky Slovenska prispelo odznenie vplyvu zrušenia tzv. „stravovania zadarmo“ v školských stravovacích zariadeniach. Podobné zrýchlenie inflácie je teda podľa nich možné očakávať aj v júli.

Foto: Štatistický úrad SR

„Najmä regulované ceny zrýchlia vplyvom odznenia zrušenia koncesionárskych poplatkov za TV a rozhlas,“ dodali.

Analytička WOOD & Company Eva Sadovská upozornila, že v rámci potravín si zákazníci počas mája najviac medziročne priplácali za chlieb a obilniny o 3,3 %, za sladké potraviny o 2,5 % a za ryby a morské plody o 2,4 %. Za mäso sme platili viac o 1,9 %.

Najviac zlacnelo mlieko, syry a vajcia

Naopak, najvýraznejší pokles cien sme pocítili v prípade mlieka, syrov a vajec, o 2,9 % a pri olejoch a tukoch o 2,8 %. Lacnejšie sa predávali v obchodoch aj ovocie a zelenina, a to o 1,3 % a 1,2 %. Nealkoholické nápoje zdraželi o 1,9 %.

„Zjednodušene povedané, 100-eurový nákup z mája 2023 nás teraz (v máji 2024) vyšiel na 100,7 eur, teda sme si priplatili 70 centov. Pochopiteľne, rekordne vysoké úrovne inflácie potravín počas uplynulých dvoch rokov 2022 a 2023 len tak „nevymažeme“, a tak za zmienku určite stojí i porovnanie nákupov za posledné tri roky, teda ak sme napríklad v máji 2021 urobili nákup potravín za 100 eur, tak v máji 2024 nás vyšiel ten istý nákup na vyše 142 eur,“ zhodnotila Sadovská.

Výhľad na najbližšie obdobie

Čo sa týka výhľadu na nasledujúce obdobie, podľa analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomíra Koršňáka je priestor pre ďalšie zvoľňovanie dynamiky medziročného rastu cien v nasledujúcich mesiacoch už relatívne obmedzený.

„V júni by inflácia síce mohla ešte ľahko spomaliť, respektíve ostať blízko májovej úrovne, už počas leta by sa však mala postupne jemne zrýchľovať,“ naznačil.

Na rozdiel od úvodu roka už totiž podľa neho v druhej polovici roka prestane na medziročnú infláciu pôsobiť priaznivý bázicky efekt. Ďalšie zvoľňovanie inflácie budú brzdiť aj rastúce mzdy, ktoré sa budú premietať najmä do cien služieb i zotavujúca sa spotreba. Hranicu 3 % by už ale podľa analytika inflácia tento rok prekročiť nemala a mala by sa pohybovať skôr v pásme okolo 2,5 %.