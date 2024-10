ETF fondy získavajú na Slovensku čoraz väčšiu popularitu, odborníci priblížili ich hlavné výhody

ETF fondy, známe tiež ako Exchange traded fund, si medzi Slovákmi získavajú stále väčšiu popularitu, predovšetkým vďaka daňovým výhodám.

„Po jednom roku ich držania má investor svoje zisky oslobodené od daňovej povinnosti, čo predstavuje významnú finančnú úsporu,“ uviedol odborný garant pre sektor úverov a kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol.

ETF fondy ponúkajú viacero výhod

Podľa Sokola ponúkajú ETF fondy viacero výhod. Okrem daňového zvýhodnenia sú tieto fondy voľne obchodované na burze, čo im umožňuje byť pasívne spravované bez potreby portfólio manažéra, čím sa znižujú poplatky.

Na druhej strane však musia investori dbať na správnu investičnú stratégiu. Nesprávne zvolená stratégia, ako napríklad dynamická stratégia pre konzervatívneho klienta, môže byť riziková.

Investičný horizont, profil investora a cieľ investície

„Platí to aj pri výbere samotného indexu, do ktorého môžeme zahrnúť špekulatívne investície do rizikových krajín a spoločností,“ varuje Sokol.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú investovať do ETF fondov, odborník odporúča venovať pozornosť parametrom, ako sú investičný horizont, profil investora a cieľ investície. Na tvorbu investičného portfólia môže klientovi asistovať finančný sprostredkovateľ.

„Investičný účet dnes viete otvoriť v priebehu jedného dňa a začať so sporením prakticky okamžite,“ uzatvára Sokol.