Prečo sa sústrediť na maximálne možné zhodnotenie financií a nie iba na výnosy z investícií?

Investovanie už dávno nie je výsadou bohatých. Prvý kapitál si dokáže vybudovať ktokoľvek, a to už od niekoľkých desiatok eur mesačne. Napriek tomu sa neoplatí uspokojiť len s výnosmi z investícií, ale je potrebné sústrediť sa na maximálne možné zhodnotenie financií.

„Investičné sporenie je skvelým prostriedkom na vybudovanie prvého kapitálu pre tých, ktorí chcú začať zveľaďovať svoj majetok, ale nemajú odloženú vyššiu sumu peňazí,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Wealth Effect Management Peter Štadler.

Dlhodobá stratégia, hľadanie nových investičných príležitostí a aktívne reagovanie na dianie na finančných trhoch sú pri budovaní bohatstva kľúčové. Výnosy z investičných sporení majú väčší zmysel pri krátkodobých cieľoch ako je kúpa auta, sporenie deťom na štúdium alebo postupné šetrenie si finančnej rezervy na dôchodok.

„Pokiaľ ide o zveľaďovanie majetku počas celého života, odporúčame klientom, aby financie z investičného sporenia využívali ako prvý kapitál a začali hľadať sofistikovanejšie formy investovania,“ pokračuje Štadler.

Prvá voľba

Pre začínajúcich investorov sú ETF fondy často prvou voľbou, pretože ponúkajú pasívne zhodnotenie financií s možnosťou investovania už od pár desiatok eur mesačne, sú pri nich nižšie poplatky a sú výhodnejšie aj z hľadiska zdanenia. Už po prvom roku investori neplatia daň z výnosu, čo pri horizonte viacerých rokov predstavuje zaujímavú výšku úspory.

„Investičné sporenie cez ETF fondy je pre tých, ktorí si chcú začať budovať svoj majetok, veľmi dobrým nástrojom na to, ako vstúpiť do sveta investícií, skúsiť si na vlastnej koži, čo znamená peniaze investovať a zistiť, ako dokážu svoje financie zhodnotiť. Zároveň si vytvoria návyk na pravidelné vyčlenenie časti príjmu na investovanie, hoci pôjde spočiatku len o pár desiatok eur mesačne. Financie sa im zhodnotia a nasporenú sumu môžu použiť na ďalšie zveľadenie svojho majetku,“ vysvetľuje ďalej Peter Štadler.

Pozor na poplatky

Pri investovaní do ETF fondov prostredníctvom sprostredkovateľa je dôležité sa informovať o všetkých poplatkoch a podmienkach sporenia. Začínajúci investori by si mali dávať pozor predovšetkým na vstupný poplatok, ktorý sa môže vyšplhať aj do výšky viac ako tisíc eur, no obozretní by mali byť aj pri ďalších nezmyselných poplatkoch, ako sú poplatky za výbery a vklady, poplatky pri zmene výšky investície, poplatky pri zmene investičnej stratégie alebo poplatky za výkonnosť.